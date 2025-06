Neymar predĺžil zmluvu so Santosom o ďalších šesť mesiacov, sníva o účasti na MS 2026

Brazílsky futbalista Neymar predĺžil zmluvu s brazílskym klubom FC Santos do konca roka 2025, aby sa pokúsil získať späť formu pred budúcoročnými majstrovstvami sveta. „Urobil som rozhodnutie a nasledoval som svoje srdce. Santos nie je len môj tím, je to môj domov, moje korene, moja história a môj život,“ uviedol 33-ročný útočník vo vyhlásení klubu.

Neymar začínal kariéru v Santose, odkiaľ prestúpil do Barcelony a neskôr do Paríža Saint-Germain. Po zraneniami poznačenom pôsobení v saudskoarabskom Al-Hilal sa v januári vrátil do Santosu a podpísal kontrakt do 30. júna. Zranenia ho však trápili aj po návrate, v Al-Hilale odohral za 17 mesiacov len sedem zápasov, v Santose za päť mesiacov nastúpil v 12 dueloch a strelil tri góly. Naposledy bol v domácej lige vylúčený po druhej žltej karte za gól rukou proti Botafogu.

Santos je po 12 kolách najvyššej brazílskej súťaže len tesne nad pásmom zostupu. Neymar čelil kritike za účasť na karnevale v Riu aj za vystúpenie v sedemčlennej Kings League počas liečby zranení.

Neymar je so 79 gólmi historicky najlepším strelcom brazílskej reprezentácie, no na titul majstra sveta naďalej čaká. V marci bol povolaný na kvalifikačné zápasy, no pre zranenie sa ospravedlnil. V máji ho nový tréner „kanárikov“ Carlo Ancelotti do nominácie nezaradil. „Vybral som hráčov, ktorí sú v dobrej forme. Neymar sa len nedávno vrátil po zranení. Všetci vieme, že je veľmi dôležitý a rátame s ním,“ povedal Ancelotti.