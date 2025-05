Newcastle zdolal Chelsea 2:0 a priblížil sa k Lige majstrov, hneď v úvode rozhodol Tonali - VIDEO

Anglický futbalový klub Newcastle United v nedeľu spravil dôležitý krok k účasti v Lige majstrov v nasledujúcej sezóne, keď na domácom štadióne St James‘ Park zdolal 2:0 priameho konkurenta FC Chelsea.

O zisku troch bodov a posune na 3. priečku tabuľky rozhodol už v 2. minúte Sandro Tonali, ktorý zakončil rýchly protiútok po centri Jacoba Murphyho. „The Blues“ sa dostali do ešte väčších problémov v 36. minúte, keď bol po zásahu VAR vylúčený Nicolas Jackson za úder lakťom do Svena Botmana.

„Prvý polčas sme boli naozaj dobrí. Bol som veľmi spokojný. Vylúčenie zmenilo zápas,“ povedal tréner Newcastlu Eddie Howe.

„V druhom polčase to bolo pre nás mentálne náročné, chceli sme útočiť, ale Chelsea to urobila ťažkým. Udržali sme sa a to je najdôležitejšie,“ doplnil.

Chelsea prehrala prvýkrát po šnúre siedmich súbojov bez prehry a ocitla sa na hranici prvej päťky tabuľky, čím sa znížila jej šanca na návrat do Ligy majstrov.

„Na tomto štadióne proti tomuto tímu je už ťažké hrať aj 11 na 11, takže hrať hodinu v desiatich nie je jednoduché,“ uviedol tréner Chelsea Enzo Maresca.

„Ak rozhodca povie, že je to červená karta, tak je to červená karta. Mali sme dobrú sériu, ale môj odkaz hráčom je jasný – tento zápas je za nami, myslíme na ďalší,“ poznamenal.

Newcastle definitívne spečatil víťazstvo v nadstavenom čase, keď Bruno Guimaraes po prihrávke Dana Burna prekonal brankára Roberta Sáncheza.

Newcastle je tretí o bod pred štvrtým Manchestrom City a tri body pred piatou Chelsea a šiestu Aston Villu. V závere sezóny čakajú Newcastle zápasy s Arsenalom a Evertonom.