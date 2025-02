Dúbravka mal v Saudskej Arábii už zariadený nový život. Nakoniec zostal v Anglicku a zahrá si o Ligový pohár

Netuctový príbeh slovenského brankára Martina Dúbravku je dobre známy nielen slovenským, ale aj anglickým fanúšikom futbalu. Dlhoročný slovenský reprezentant bol začiatkom kalendárneho roka už prakticky na odchode z Newcastle United do tímu Al-Shabab v Saudskej Arábii, ale nakoniec zostal v anglickej Premier League na výslovné želanie trénera Eddieho Howea.

„Záujem zo Saudskej Arábie bol konkrétny, naozaj som už bol jednou nohou tam. Všetko tomu nasvedčovalo. Napokon prišlo niekoľko debát s vedením a trénerom a v klube sa rozhodli, že bude najlepšie, keď zostanem v Newcastli. A teraz si už konečne môžem vybaliť veci…,“ pousmial sa Dúbravka v rozhovore pre denník Šport. Vzápätí pridal aj zaujímavosť, ktorá len dokumentuje vypovedané, že vo futbale sa všetko môže zvrtnúť v priebehu malej chvíle.

Zabezpečenie na novom mieste

„Na novom mieste som mal zabezpečené úplne všetko, dokonca aj škôlku pre syna. Samozrejme, bývanie, poistenie, víza… Všetko bolo medzi mnou a novým klubom dohodnuté, dokonca to úplne na začiatku vyzeralo tak, že by som 6. januára mohol chytať za Al-Shabab premiérový zápas,“ skonštatoval Dúbravka.

Namiesto toho o mesiac neskôr po ďalšom čistom konte proti Arsenalu oslavoval so spoluhráčmi postup do finále anglického Ligového pohára. Newcastle zdolal v semifinálovom dvojzápase londýnsky Arsenal dvakrát 2:0 aj vďaka spoľahlivým výkonom 36-ročného Slováka v bránke.

„St. James´s Park je špeciálne miesto a naši fanúšikovia sú najlepší v Anglicku. To, čo predviedli v stredu, bolo niečo neuveriteľné. Od prvého momentu, čo sme vkročili na ihrisku, bol hluk z tribún ešte o niečo silnejší ako zvyčajne. Keď rozhodca odpískal koniec zápasu, boli to úžasné pocity. Ľudia v Newcastli majú o čom rozprávať, majú sa z čoho tešiť a majú byť na čo hrdí,“ komentoval Dúbravka.

Finálový súboj v ligovom pohári

V polovici marca čaká na Newcastle finálový súboj v Ligovom pohári proti FC Liverpool. Hrať sa bude na slávnom štadióne Wembley v Londýne. „The Magpies“ si v tejto súťaži zopakujú finále po dvoch rokoch. V sezóne 2022/2023 neuspeli proti Manchestru United (0:2), naposledy predtým vyhrali hráči Newcastle United domácu futbalovú trofej ešte v roku 1955.

„Už pred dvomi rokmi, keď som sa vrátil z hosťovania v Manchestri a boli sme vo finále tejto súťaže, sa o roku 1955 veľa rozprávalo. Áno, aj teraz si to všetci uvedomujeme, naše nastavenie však bude predsa len o niečo iné. Vtedy to bolo prvé finále po veľmi dlhom čase, všetci hovorili o trofeji a asi toho bolo veľa. Tentoraz sme mentálne inak nastavení, máme viac skúseností a vieme sa odosobniť od vonkajších vplyvov tak, aby sme sa koncentrovali výlučne na zápas. Samozrejme, ľudia v Newcastli dávajú jasne najavo, aké je to pre nich dôležité. Kupujú si vstupenky, tešia sa. Bude to veľký sviatok a ja verím, že s úspešným koncom,“ pokračoval Dúbravka.

Zotrvanie v ambicióznom tíme

Od návratu do zostavy Newcastlu v polovici decembra 36-ročný skúsený rodák zo Žiliny odchytal 13 zápasov, z toho bolo 10 víťazných a sedem bez inkasovaného gólu. Zotrvanie v ambicióznom tíme trénera Howea, ktorý je na šiestej priečke Premier League a vo finále Ligového pohára, považuje aj za svoje osobné víťazstvo.

„Keď ste ako futbalista sám, je to ešte relatívne jednoduché, ale s rodinou je rozhodovanie náročnejšie. Aj preto som to chcel mať vyriešené skôr, ale teším, že sa už všetko vyjasnilo. Bolo to náročné obdobie, napriek tomu som sa to snažil ventilovať. Nerozprával som sa každý deň s trénerom a aj on si zrejme vážil, že som sa za každú cenu nehrabal preč. Pritom možno iní futbalisti by to riešili v prípade takejto lukratívnej ponuky inak. Nie všetko je však len o peniazoch a u mňa to ani nebolo úplne o peniazoch,“ dodal Dúbravka pre Šport.