Newcastle získal prvú vážnejšiu trofej po viac ako polstoročí. Tréner Howe na tlačovke páchol od alkoholu - FOTO, VIDEO

Futbalisti anglického klubu Newcastle United sa po viac ako polstoročí dočkali vážnejšieho úspechu. Po zisku Pohára veľtržných miest v sezóne 1968/1969 sa v aktuálnom ročníku stali víťazmi anglického Ligového pohára. Z jeho zisku sa raduje aj slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka.

Zverenci trénera Eddieho Howea vo finále na londýnskom štadióne Wembley zdolali 2:1 suverénneho lídra Premier League a hlavného ašpiranta na ligový titul FC Liverpool. Priamo na tribúnach sa s „The Magpies“ radovalo aj približne 32-tisíc fanúšikov tohto klubu.

United na prelome polčasov získali dvojgólový náskok zásluhou gólov Dana Burna a Alexandra Isaka. Za „The Reds“ v úplnom závere už len skorigoval Federico Chiesa, „straky“ už v zostávajúcich minútach nepripustili drámu.

V domácich podmienkach získal Newcastle prvú dôležitú trofej od triumfu v FA Cupe ešte v roku 1955. Oslavy v Londýne preto boli poriadne búrlivé, kouč Howe sa nevyhol oblievaniu šampanským či pivom od svojich zverencov.

Na oficiálnu tlačovú konferenciu prišiel hlavný kormidelník poriadne premočená a páchol alkoholom.

„Ak cítite zvláštny zápach, tak som to ja. Útočník Joelinton a niektorí ďalší hráči ma poliali alkoholom! Oslava musí byť. Aj ja k nej budem hráčov povzbudzovať. A to u mňa nie je obvyklé. Vyzývam všetkých, aby si to užili. Máme tu niekoľko ľudí, ktorí pre tento klub pracujú už dlho, a je skvelé vidieť ich takých šťastných,“ zhodnotil Howe.

Do finálového duelu nezasiahol slovenský gólman Dúbravka, aj keď predtým práve on zariadil prienik Newcastlu do záverečného duelu o trofej. Šancu dostala uzdravená tímová jednotka Nick Pope.