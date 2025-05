Neville: Hráči Manchestru United by v prípade triumfu vo finále EL nemali príliš oslavovať - FOTO

Manchester United sa v stredu večer v španielskom Bilbau pokúsi získať prvú európsku trofej od roku 2017, keď vo finále Európskej ligy nastúpi proti Tottenhamu Hotspur.

Víťazstvo by znamenalo nielen cenný pohár, ale aj miestenku do budúcej edície Ligy majstrov. A to napriek nevýraznej domácej sezóne.

Oslavy po zisku veľkej trofeje sú v Anglicku tradične sprevádzané sprievodom otvoreným autobusom ulicami mesta. Bývalý obranca United a anglickej reprezentácie Gary Neville však v podcaste Stick to Football vyhlásil: „Ak Manchester United vyhrá, bude oslavovať trofej, ale vo štvrtok bude opatrná oslava – nie však zo strany fanúšikov, pretože tí očividne šalejú.“

„Výpovede hráčov budú v zmysle, že sú veľmi šťastní a nadšení za fanúšikov, ale bola to ťažká sezóna. Taký bude tón. Nemyslím si, že by sa mal konať sprievod mestom za ich víťazstvo v Európskej lige,“ dodal.

United sú momentálne v tabuľke Premier League na 16. mieste, len dve priečky nad pásmom zostupu, Tottenham je sedemnásty. Klub z Old Traffordu je na ceste k najhoršiemu umiestneniu v najvyššej súťaži od roku 1974, keď vypadol z prvej divízie.

Tím tréner Rúbena Amorima vyhral v lige len 10 z 37 zápasov, zaznamenal 18 prehier a v posledných ôsmich kolách nezískal ani jedno víťazstvo.

V Európskej lige však United predviedli iný obraz – vo štvrťfinále vyradili francúzsky Lyon po dramatickom priebehu a v semifinále si poradili s Athléticom Bilbao, čím si zaistili návrat do baskického finále.