Manchester United a Tottenham zabojujú vo finále Európskej ligy o záchranu sezóny aj o Ligu majstrov - FOTO

Anglické futbalové kluby Manchester United a Tottenham Hotspur sa v stredu stretnú vo finále Európskej ligy 2024/2025 v španielskom Bilbau, v ktorom budú bojovať nielen o prestížnu trofej, ale predovšetkým o miestenku v budúcej sezóne Ligy majstrov.

Obe mužstvá zažívajú najhoršie sezóny v ére Premier League – United sú na 16. mieste, Tottenham dokonca o bod horšie na 17. priečke. Od zostupu ich zachránili len slabé výkony Ipswichu, Leicesteru a Southamptonu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pre zdolaného vo finále môže byť absencia v európskych pohároch obrovskou ranou do rozpočtu a dlhodobým problémom.

„Myslím, že to naozaj ovplyvní ďalšie dva alebo tri roky pre oba kluby. Potrebujú investície do svojich tímov a ak nedostanú tieto peniaze na Ligu majstrov, bude ich oveľa menej, čo znamená, že sa v budúcej sezóne do Ligy majstrov možno nedostanú,“ vyhlásil bývalý kapitán United Gary Neville.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Manchester United za posledných 35 rokov len raz nehral v európskych súťažiach. Klubové financie sú pod drobnohľadom, keďže spolumajiteľ Jim Ratcliffe po vstupe do klubu zaviedol výrazné úsporné opatrenia. United vlani zrušili v klube 205 pracovných miest a nedávno oznámili odchod ďalších 200 osôb.

Ratcliffe v marci obhajoval tieto kroky slovami, že „bez tohto kroku by Červení diabli na Vianoce prišli o peniaze“.

Investície sú potrebné nielen do kádra, ale aj do infraštruktúry. Klub už predstavil plány na nový štadión s kapacitou 100-tisíc divákov za približne 2 miliardy libier. Tréner Rúben Amorim, ktorý prevzal United v novembri, zatiaľ nedokázal mužstvo pozdvihnúť – v 26 zápasoch Premier League vyhral len šesťkrát.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Pre mňa je Liga majstrov dôležitejšia. Najlepší spôsob, ako nám pomôcť dostať sa na vrchol o pár rokov, je Liga majstrov. Nejde nám titul resp. trofej. Najdôležitejšie je, ako by nám finálový triumf mohol pomôcť dostať sa späť na vrchol rýchlejšie,“ povedal Amorim minulý týždeň.

Odhady hovoria, že víťazstvo v Bilbau môže klubu priniesť až 70 miliónov libier.

„Dobrá sezóna v Lige majstrov môže mať hodnotu oveľa viac ako 100 miliónov libier. Keď spojíte príjmy zo vstupného, ​​sponzorské bonusy a odmeny za víťazstvá, čísla sú ohromujúce,“ uviedol pre BBC expert na futbalové financie Kieran Maguire.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Tottenham, ktorý čaká na trofej už 17 rokov, čelí kritike fanúšikov za to, že šéf klubu Daniel Levy uprednostňuje finančnú stabilitu pred športovými úspechmi.

„Nemôžeme míňať to, čo nemáme,“ povedal Levy pri zverejnení účtov v marci.

Hoci klub otvoril moderný štadión a rozšíril príjmy aj o koncerty či boxerské zápasy, za posledné dve sezóny vykázal stratu vyše 100 miliónov libier. Kto neuspeje v stredajšom finále, čaká ho dlhá cesta späť na európsku futbalovú scénu.