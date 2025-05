Amorim pred finále Európskej ligy: Pre Manchester United je návrat do Ligy majstrov dôležitejší ako trofej - VIDEO, FOTO

Portugalský tréner Rúben Amorim z anglického futbalového klubu Manchester United pred finále Európskej ligy proti Tottenhamu Hotspur vyhlásil, že návrat do Ligy majstrov je pre klub dôležitejší ako samotná trofej.

Víťazstvo v Bilbau v stredu 21. mája by pre „Red Devils“ znamenalo priamy postup do ligovej časti najprestížnejšej európskej súťaže a podľa odhadov by klubu prinieslo minimálne 70 miliónov libier (cca 83 miliónov eur).

„Pre mňa je Liga majstrov dôležitejšia. Pre všetko, pre prípravu na ďalšiu sezónu. Máme byť v Lige majstrov. Európska liga tu nestačí a musíte to tak cítiť. Najlepší spôsob, ako nám pomôcť dostať sa na vrchol v priebehu pár rokov, je Liga majstrov. Nie je to o titule, o trofeji. Najdôležitejšie je, ako nám tento titul môže pomôcť dostať sa späť na vrchol rýchlejšie,“ povedal Amorim.

Manchester United aj Tottenham Hotspur sa v Premier League pohybujú tesne nad pásmom zostupu a zdolaný z finále príde o účasť v európskych pohároch v budúcej sezóne.

Amorim, ktorý prevzal United v novembri 2024 a v lige vyhral len šesť z 25 zápasov, čelil počas sezóny kritike a sám označil tím za najhorší v histórii klubu. Odmietol však špekulácie o možnej rezignácii v prípade prehry.

„Nemôžem vidieť tím s takýmito výsledkami a nič nerobiť, neprevziať zodpovednosť. Mám jasnú predstavu, čo robiť. Poznám problémy tímu, takže som ďaleko od toho, aby som skončil. Musíme však podávať výkony, inak nás vymenia,“ vyhlásil.

Amorim potvrdil, že pomôže financovať cestu rodín svojho realizačného tímu na finále v Baskicku. United v poslednom roku po vstupe britského miliardára Jima Ratcliffa do klubu výrazne šetria, prepustili 250 zamestnancov a ďalšie zmeny sa očakávajú.

„Táto sezóna bola pre všetkých veľmi náročná. Výsledky aj zmeny v personáli. Cítiť to v klube. Ale keď sa pripravujeme na zápas v Európskej lige, atmosféra je iná a cítiť vzrušenie,“ dodal Amorim.