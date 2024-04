Neviem, či to voliči dokážu stráviť, hovorí odborník o kontroverznej bilbordovej kampani Demokratov

Strana Demokrati odštartovala kampaň do eurovolieb provokatívnymi bilbordmi so sloganmi typu „Slovensko neprežije bez Ruska“, „Nepotrebujeme Európsku úniu a NATO“ či výrokom „Skutok sa nestal“, ktoré sa objavili na viacerých miestach Slovenska. Strana avizuje, že v kampani chcú ešte pritvrdiť.

Ako Demokrati uviedli, svojou bilbordovou kampaňou chcú upozorniť na hrozbu naplnenia výrokov, ktoré pripisujú vládnej koalícii. „Ak prehráme, tieto šialené vety, slogany budú dennodennou realitou na dlhé obdobie,“vyhlásil predseda strany a bývalý minister obrany Jaroslav Naď.

Priznal, že kampaň môže niekoho pobúriť alebo šokovať, no pobúrenie podľa neho vyvolali autori viet už pri ich vyslovení.

Sporné bilbordy

Iniciatíva Mier Ukrajine upozornila medzi prvými na sporné bilbordy. „Pôvodný text na bilborde – bez ohľadu na zámer – považujeme za hlbokú urážku všetkých, ktorí boli a stále sú ohrozovaní ruskou agresiou na Ukrajine. Text uvedený na reklamnej ploche považujeme za nezákonný a vyjadrujeme ostrý nesúhlas s takouto kampaňou a žiadame, aby sa v takomto formáte kampane nepokračovalo,“ napísalo vo svojej reakcii občianske združenie, ktoré vyzvalo zadávateľa, aby s okamžitou platnosťou kampaň zastavila.

Provokačná kampaň

„Toto by som nazval minimálne kontroverznou stratégiou a v danom momente si neviem predstaviť, že dokáže pozitívnym spôsobom osloviť typ voliča, na ktorého by to malo cieliť, lebo tá kampaň nebola zrozumiteľná,“zhodnotil bilbordy Demokratov politológ Tomáš Koziak.

„V reklamách sa provokácia používa ako nástroj na vzbudenie pozornosti, takže chápem filozofiu, ale neviem či to bolo prevedené úplne správne,“doplnil ďalej.

Strana Demokrati odštartovala kampaň do eurovolieb provokatívnymi sloganmi (naľavo), ktoré budú v nasledujúcich dňoch dolepené a odhalia skutočnú pointu kampane (napravo). Demokrati

Podľa odborníka kampaň obsahovo nesplnila svoj účel. „Poznáme typy reklám, ktoré postupne odhaľujú kto za nimi je, respektíve postupne odhaľujú svoju pointu, čiže na niekoľkokrát sa bilbordy dolepujú. V tomto prípade to ale skutočne bolo niečo, čo bolo veľmi nezrozumiteľné a svoju úlohu nesplnilo,“ myslí si Koziak.

„Jedným z cieľov akejkoľvek politickej kampane by malo byť oslovenie voliča spôsobom, aby dal hlas danej strane. Na to, aby to volič dokázal, potrebuje veľmi jasne identifikovať, kto za bilbordom je,“ vysvetľoval ďalej politológ.

Voliči to nebudú vedieť stráviť

Podľa odborníka kampaň Demokratov splnilo úlohu len v tom, že sa o nej hovorí. „Pokiaľ malo byť cieľom to, že sa o bilbordoch hovorí, tak sa to splnilo, len neviem, či sú Demokrati spokojní so spôsobom ako sa o ich kampani hovorí,“ poznamenal Koziak. „Bolo to z reklamného hľadiska hodne nekonvenčné, a neviem či to slovenskí voliči dokážu stráviť,“ hovorí ďalej odborník.

Predseda Demokratov Naď v súvislosti s provokačnými bilbordmi argumentoval, že je čas natiahnuť si boxerské rukavice. Naopak podľa Koziaka je takáto kampaň síce originálna, ale svoj účel to nesplnilo.

„Je pravdou, že pokiaľ chce aktuálne politická strana uspieť, musí jednať v boxerských rukaviciach, lebo s boxerom nemôžete hrať šachovú partiu, pretože vás ten boxer zmláti. Iné formy kampane by teda mohli byť zo strany opozície adekvátnejším než nejaká intelektuálna kampaň, kde budeme len tvrdiť, že okuliare nás spájajú. Takže boxerské rukavice sú fajn, ale toto som za boxerské rukavice nepovažoval,“ zhodnotil Koziak.

Aj zlá reklama je reklama

V najbližších dňoch plánujú Demokrati ďalšiu fázu kampane a chcú odkazovať aj na základné programové body strany do eurovolieb. Pomôže im to dostať sa do europarlamentu?

„Hovorí sa, že aj zlá reklama je dobrou reklamou pokiaľ vzbudí záujem a pozornosť, takže úplne by som túto formu reklamy nezhadzoval pod čiernu zem. Ide o to, akým spôsobom chcú na svojho voliča cieliť ďalej a kto je pre nich dôležitým voličom. V tejto súvislosti nie som si istý, či táto forma kampane, ktorá nebola dostatočne zrozumiteľná a zatiaľ nie je dostatočne odkomunikovaná, vzbudila nejakú pozitívnu emóciu,“ konštatuje Koziak.

„Som zvedavý na ďalšie fázy kampane, ktoré v konečnom dôsledku ukážu či predvolebná reklamná stratégia, ktorú si Demokrati zvolili, je dobrá alebo nie,“ uzavrel politológ.