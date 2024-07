Neverím na rozprávky, verím však na sny, vraví pred finále tréner Angličanov

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate vraví, že „neverí rozprávkam, ale verí na sny“. Aj on má pred nedeľňajším finále majstrovstiev Európy v Nemecku jeden nesplnený – titul pre Anglicko na veľkom podujatí. Dosiaľ má „Albión“ v zbierke iba jeden, z domácich majstrovstiev sveta v roku 1966.

„Neverím v rozprávky, ale v sny. Na tomto turnaji si prešli určitou cestou, neskoré góly a penalty. Vo finále musíme podať skvelý výkon. Bol by to krásny príbeh. Je to v našich rukách, ale najdôležitejšia vec je výkon. Chcem, aby sa hráči nebáli,“ povedal Southgate podľa spravodajského webu BBC.

Päťdesiattriročný rodák z Watfordu môže dokázať niečo, o čom snívali mnohí jeho predchodcovia. Jedným z nich bol aj Sven-Göran Eriksson. Sedemdesiatšesťročný Švéd, ktorý je smrteľne chorý, viedol Angličanov v rokoch 2001 až 2006 a doviedol ich do dvoch štvrťfinále MS a jedného na ME. Eriksson pred finále požiadal Southgatea, aby dokončil misiu mnohých jeho predchodcov.

„Drahý Gareth, urob to pre mňa, Bobbyho Robsona a Anglicko. Práca trénera Anglicka prináša obrovský tlak. Toľko ste počuli o roku 1966 a tíme Sira Alfa Ramseyho. Viete, aké veľké sú očakávania. Veríme, že ukončíte všetky tie roky bolesti,“ skonštatoval Eriksson pre The Telegraph.