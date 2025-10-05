Žilina rozdrvila utrápené Košice a je na čele. Výbornú formu potvrdili aj Michalovce

Futbalisti MŠK Žilina uspeli v sobotňajšom zápase 10. kola Niké ligy, keď na svojom štadióne zdolali FC Košice hladko 4:1. Hlavným strojcom výhry „šošonov“ sa stal Michal Faško, ktorý zaknihoval dva góly a pridal i dve asistencie. Zverenci trénera Pavla Staňa sa tak dostali na čelo ligovej tabuľky, odohrali však o jeden viac ako priebežne druhá Dunajská Streda a o dva viac ako bratislavský Slovan.
Faško ťahúňom Žiliny
Žilinčania zvládli impozantným spôsobom vstup do duelu. Už v 6. minúte vyhrávali 2:0 po zásahoch Iľka a Káčera. Hostia v prvom dejstve síce znížili zásluhou Kovácsa, no po prestávke dvakrát inkasovali od spomínaného Faška a Adanga. Klub spod Dubňa natiahol svoju sériu bez prehry už na osem duelov, Košice nezvíťazili ani na šiesty pokus a bez trénera sú so štyrmi bodmi na poslednej priečke.
Remíza medzi osembodovými
Futbalisti KFC Komárno a Tatrana Prešov sa rozišli bez gólov. Oba tímy si tak pripísali druhú remízu v sérii a na konte majú zhodne osem bodov. V tabuľke figuruje Prešov na 10. priečke vďaka lepšiemu skóre, Komárno je predposledné.
„Bol to typický zápas sedembodových mužstiev. Ani jedno družstvo nechcelo prehrať. My sme doma chceli vyhrať, ale chýbala nám kvalita vo finálnej fáze,“ zhodnotil pre oficiálny web tímu tréner Komárna Mikuláš Radványi.
„Dozadu sme to zvládli, no dopredu sme boli málo odvážni a kvalitní. Pri trojbodovom systéme je bod málo, ale musíme ho zobrať s pokorou,“ uviedol tréner Prešova Vladimír Cifranič.
Michalovce tešia legionári
MFK Zemplín Michalovce potvrdili stúpajúcu formu a doma zdolali AS Trenčín 2:0. O výsledku rozhodli domáci už v prvom polčase, keď sa v priebehu troch minút presadili legionári Samuel Ramos a Kai Brosnan. Ďalší gól Ramosa neuznal systém VAR, napriek tomu mali domáci zápas pevne v rukách.
„Odohrali sme veľmi kvalitný prvý polčas, mohli sme viesť aj 3:0 alebo 4:0. Chlapci mali chuť a zaslúžene sme zvíťazili,“ povedal tréner Michaloviec Anton Šoltis.
Domáci sa vďaka tretiemu víťazstvu v sérii posunuli v tabuľke na štvrté miesto s 18 bodmi. Trenčín naopak utrpel štvrtú prehru v rade a patrí mu šiesta priečka.
V sobotu sa mal odohrať aj duel medzi Železiarňami Podbrezová a Spartakom Trnava. Pre rozsiahlu maródku v tábore Horehroncov však zápas odložili na neskorší termín.