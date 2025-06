Neutralita nie je zárukou mieru, ale riziko pre krajinu, tvrdí Drucker v reakcii na koaličných partnerov

Vyjadrenia týkajúce sa neutrality vo vzťahu k zahraničnej politike sú nebezpečné. V relácii Politika 24 televítie Joj 24 to uviedol minister školstva a podpredseda strany Hlas-SD Tomáš Drucker.

Označil ich za pútavé a lákavé pre určitú skupinu ľudí, avšak nebezpečné pre celé Slovensko. Konštatoval to v reakcii na výroky koaličných partnerov týkajúcich sa neutrality Slovenska. Zdôraznil euroatlantický priestor ako to najbezpečnejšie pre Slovensko, dodal však, že to neznamená, že nemáme žiadne problémy, prípadne niekedy necítime krivdu.

„Ale je to najbezpečnejší priestor. Ak si niekto myslí, že neutralita dnes predstavuje nejakú ochranu mieru, tak je na veľkom omyle,“ vraví Drucker. Poukázal aj na to, že neutralita je omnoho nákladnejšia, zdôraznil tiež potrebu byť súčasťou silného zoskupenia, neradno s tým podľa neho hazardovať. Poukázal, že to môže primäť nových investorov zvažovať, či na Slovensko prinesú nové investície. Zdôraznil, že Hlas nemieni vytvárať zástupné témy.