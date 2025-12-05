Netflix kupuje štúdiá Warner Bros. Režisér hviezdneho Titanicu to považuje za „katastrofu“

Streamovací gigantNetflix sa dohodol na kúpe filmového a televízneho štúdia Warner Bros. Discovery za takmer 83 miliárd dolárov (asi 71 miliárd eur). Akvizíciu oznámili v piatok obe americké spoločnosti.
Transakcia, ktorá Netflixu prinesie prístup k rozsiahlemu filmovému katalógu a prestížnej službe HBO Max, je najväčšou konsolidáciou v zábavnom priemysle od prevzatia spoločnosti Fox firmou Disney v hodnote 71 miliárd dolárov v roku 2019.
„Spoločne môžeme priniesť divákom viac z toho, čo milujú, a pomôcť definovať ďalšie storočie rozprávania príbehov,“ uviedol spoluvýkonný riaditeľ Netflixu Ted Sarandos po oznámení dohody.
Prezident a generálny riaditeľ Warner Bros. Discovery David Zaslav dodal: „Dnešné oznámenie spája dve z najväčších rozprávačských spoločností na svete.“
Nie všetci sú nadšení
Obchod, ktorý jednomyseľne schválili predstavenstvá oboch firiem, by sa mal uzavrieť v priebehu 12 až 18 mesiacov. Warner Bros. Discovery, materská spoločnosť HBO, CNN a filmového štúdia Warner Bros, predložila oficiálnu ponuku na svoj predaj v októbri po tom, ako dostala viacero nevyžiadaných ponúk na prevzatie.
Dohoda nenadchla niektorých popredných hollywoodskych tvorcov, ktorí kritizujú Netflix, že obmedzuje kinopremiéry svojich filmov. Režisér celosvetového filmového hitu „Titanic“James Cameron nedávno v podcaste The Town označil možné prevzatie Warner Bros. Netflixom za „katastrofu“.