Netflix kupuje štúdiá Warner Bros. Režisér hviezdneho Titanicu to považuje za „katastrofu“

Transakcia, ktorá Netflixu prinesie prístup k rozsiahlemu filmovému katalógu.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Netflix
Streamovacia služba Netflix. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Spojené štáty americké Filmy a TV Filmy a TV z lokality Spojené štáty americké

Streamovací gigantNetflix sa dohodol na kúpe filmového a televízneho štúdia Warner Bros. Discovery za takmer 83 miliárd dolárov (asi 71 miliárd eur). Akvizíciu oznámili v piatok obe americké spoločnosti.

Transakcia, ktorá Netflixu prinesie prístup k rozsiahlemu filmovému katalógu a prestížnej službe HBO Max, je najväčšou konsolidáciou v zábavnom priemysle od prevzatia spoločnosti Fox firmou Disney v hodnote 71 miliárd dolárov v roku 2019.

Viac príbehov

„Spoločne môžeme priniesť divákom viac z toho, čo milujú, a pomôcť definovať ďalšie storočie rozprávania príbehov,“ uviedol spoluvýkonný riaditeľ Netflixu Ted Sarandos po oznámení dohody.

Prezident a generálny riaditeľ Warner Bros. Discovery David Zaslav dodal: „Dnešné oznámenie spája dve z najväčších rozprávačských spoločností na svete.“

Nie všetci sú nadšení

Obchod, ktorý jednomyseľne schválili predstavenstvá oboch firiem, by sa mal uzavrieť v priebehu 12 až 18 mesiacov. Warner Bros. Discovery, materská spoločnosť HBO, CNN a filmového štúdia Warner Bros, predložila oficiálnu ponuku na svoj predaj v októbri po tom, ako dostala viacero nevyžiadaných ponúk na prevzatie.

Dohoda nenadchla niektorých popredných hollywoodskych tvorcov, ktorí kritizujú Netflix, že obmedzuje kinopremiéry svojich filmov. Režisér celosvetového filmového hitu „Titanic“James Cameron nedávno v podcaste The Town označil možné prevzatie Warner Bros. Netflixom za „katastrofu“.

Viac k osobe: James Cameron
Firmy a inštitúcie: NetflixWarner Bros. Discovery
Okruhy tém: americké médiá HBO Netflix Streamovacia služba Warner Bros.
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk