Santa je offline: Netypická vianočná rozprávka, ktorá vás dostane!

Pripravte sa na úplne iný príbeh, ktorý zaujme nielen deti, ale aj dospelých! Animovaná rozprávka Santa je offline sľubuje zábavu, bláznivé dobrodružstvo a vianočnú atmosféru, ale tak trochu inak.
Včera sa konala v CINEMAX BORY slávnostná premiéra filmu Santa je offline. Netradičné vianočné dobrodružstvo si prišlo pozrieť množstvo známych tvárí. Zaujímavý príbeh si nenechali ujsť Lucid Sládečková s dcérou Lýdiou, Peter Sklár s vnučkou, speváčka Ronnie, herečka Milena Minichová a iné známe osobnosti. Nechýbali ani obľúbené postavy, ktoré pozná každé dieťa Flopy a Loly. Známa dvojica bavila návštevníkov svojimi šibalskými kúskami a energiou. O zábavu teda bolo postarané a radosť priniesla aj samotná rozprávka.
Film ukazuje príbeh modernej Santovej dielne, kde kúzlo a tradície nahradila automatizácia a efektívnosť. Santa sa zdá, že odišiel do dôchodku a prácu na Severnom póle zveril novej generácii technicky zdatných elfov, ktorým velí ambiciózna šéfka Coco. Milý, no naivný elf Yoyo v prvý deň svojej vysnívanej práce nečakane zablokuje bezpečnostný systém. To využije bezohľadný hacker, ktorý prevezme kontrolu nad severným pólom. Vianoce sú v ohrození a nikto nevie, kde je Santa. Spolu s cynickou elficou Coco, svojím verným sobím mláďaťom Bessie a baliacim dronom Vločkou sa vydávajú na divokú a dojímavú misiu, aby zachránili Vianoce, našli Santu a obnovili skutočnú mágiu vianočného ducha.
Na rozprávke sa podieľali aj známe hlasy slovenských hercov, medzi nimi Dominika Žiaranová, David Hartl či Peter Rúfus.
Deti sa môžu tešiť na netradičný animovaný film už 11. decembra, kedy príde v distribúcii Continental film do slovenských kín. Pripravte sa na napínavé dobrodružstvo, smiech a nečakané zážitky, ktoré vás vtiahnu priamo do čarovného sveta Severného pólu. Nechajte sa uniesť príbehom, ktorý pripomenie, že skutočná mágia Vianoc sa skrýva v priateľstve, odvahe a radosti z malých zázrakov.
Informačný servis