Santa je offline: Netypická vianočná rozprávka, ktorá vás dostane!

Chcete sa naladiť na Vianoce, ale už máte plné zuby klasických vianočných motívov?
Ftr01_sc0030_sh0030__comp_main_v016.1031_srgb.jpg
Foto: Continental film
Pripravte sa na úplne iný príbeh, ktorý zaujme nielen deti, ale aj dospelých! Animovaná rozprávka Santa je offline sľubuje zábavu, bláznivé dobrodružstvo a vianočnú atmosféru, ale tak trochu inak.

Ftr01_sc0030_sh0110__comp_main_v006.1079_srgb.jpg
Foto: Continental film

Včera sa konala v CINEMAX BORY slávnostná premiéra filmu Santa je offline. Netradičné vianočné dobrodružstvo si prišlo pozrieť množstvo známych tvárí. Zaujímavý príbeh si nenechali ujsť Lucid Sládečková s dcérou Lýdiou, Peter Sklár s vnučkou, speváčka Ronnie, herečka Milena Minichová a iné známe osobnosti. Nechýbali ani obľúbené postavy, ktoré pozná každé dieťa Flopy a Loly. Známa dvojica bavila návštevníkov svojimi šibalskými kúskami a energiou. O zábavu teda bolo postarané a radosť priniesla aj samotná rozprávka.

Cofsk santajeoffline 1080x1080px_kina.jpg
Foto: Continental film

Film ukazuje príbeh modernej Santovej dielne, kde kúzlo a tradície nahradila automatizácia a efektívnosť. Santa sa zdá, že odišiel do dôchodku a prácu na Severnom póle zveril novej generácii technicky zdatných elfov, ktorým velí ambiciózna šéfka Coco. Milý, no naivný elf Yoyo v prvý deň svojej vysnívanej práce nečakane zablokuje bezpečnostný systém. To využije bezohľadný hacker, ktorý prevezme kontrolu nad severným pólom. Vianoce sú v ohrození a nikto nevie, kde je Santa. Spolu s cynickou elficou Coco, svojím verným sobím mláďaťom Bessie a baliacim dronom Vločkou sa vydávajú na divokú a dojímavú misiu, aby zachránili Vianoce, našli Santu a obnovili skutočnú mágiu vianočného ducha.

Na rozprávke sa podieľali aj známe hlasy slovenských hercov, medzi nimi Dominika Žiaranová, David Hartl či Peter Rúfus.

Dsc09323.jpg
Foto: Continental film

Deti sa môžu tešiť na netradičný animovaný film už 11. decembra, kedy príde v distribúcii Continental film do slovenských kín. Pripravte sa na napínavé dobrodružstvo, smiech a nečakané zážitky, ktoré vás vtiahnu priamo do čarovného sveta Severného pólu. Nechajte sa uniesť príbehom, ktorý pripomenie, že skutočná mágia Vianoc sa skrýva v priateľstve, odvahe a radosti z malých zázrakov.

