Hory pripomínajú, čo je v živote najdôležitejšie – Adéla Gondíková uviedla romantickú komédiu Na horách

V hlavných úlohách sa predstavujú Aneta Krejčíková ako Lucie – mladá žena z mesta, ktorá nečakane zdedí horskú chatu po svojom odcudzenom otcovi Karlovi (Saša Rašilov) – a Igor Orozovič ako horský záchranár Matěj. Rolu prísnej správkyne chaty Aleny stvárňuje Adéla Gondíková, ktorá film včera osobne uviedla na slávnostnej premiére v Bratislave.
Obľúbená herečka miluje hory v lete aj v zime. „S manželom veľmi radi chodíme do hôr. Myslím si, že sú miestom, ktoré ľudí spája. Miestom, kde trávime Vianoce, Silvestra, školy v prírode… každý má na ne svoje vlastné spomienky,“ povedala pred projekciou. A čo ju spája s jej filmovou postavou? „Alena je starostlivá, pracovitá žena so zmyslom pre humor. Stará sa o školy v prírode, takže má trpezlivosť s deťmi. Žije skromným životom a je s ním spokojná – to nás spája. Ona má však za sebou nepríjemné životné situácie, ktoré ja našťastie nie… a myslím si, že to sa podprahovo prejavuje v tom, ako vníma svet a ako sa správa,“ vysvetlila.
Rudolf Havlík zasadil príbeh do autentického horského prostredia, ktoré nie je iba kulisou, ale aktívnou súčasťou deja. Lucie prichádza na chatu s cieľom vybaviť dedičstvo, no nečakané stretnutie so záchranárom Matějom a miestnou komunitou jej obráti život naruby. Z pôvodného plánu rýchlo odísť sa stáva cesta, ktorá ju naučí spomaliť, prehodnotiť priority a prijať výzvy, ktorým sa dlho vyhýbala. Komické situácie, zásahy horských záchranárov, nepredvídateľné počasie aj prítomnosť miestnych obyvateľov vytvárajú prostredie, v ktorom sa rodí dôvera, priateľstvo a postupne aj hlbší vzťah medzi Luciou a Matějom.
Oficiálny trailer:
Film vznikal nielen v českých Krkonošiach, ale aj v nepálskom údolí Gompa vo výške 4 400 m n. m., čo posilňuje jeho dobrodružný charakter. Kameraman Jan Šuster využil prirodzené svetlo, široké zábery a atmosférickú prácu s prostredím, vďaka čomu sa hory stávajú takmer rovnocennou „postavou“. „Myslel som si, že to nikdy nezvládnem. Napriek tomu sme sa s partiou kaviarenských povaľačov vybrali do najväčších hôr sveta a dokázali to,“ priznal režisér Rudolf Havlík. „Hory boli vždy dobré na to, aby človek pochopil, že na väčšine vecí vlastne nezáleží. Vyčistia dušu, upokoja hlavu a pripomenú, čo je v živote dôležité. A to sme chceli ukázať aj vo filme,“ dodal na záver.
Romantická komédia Na horách vstupuje do slovenských kín 4. 12. 2025.
NA HORÁCH
Réžia: Rudolf Havlík
Scenár: Rudolf Havlík, Lucie Korcová
Producent: Jiří Tuček – DONART Film
Kamera: Jan Šuster
Hudba: Ondřej Konvička
Strih: Boris Machytka
Zvuk: Roman Čapek
Kostýmy: Romana Luxová
Masky: Martina Buhrová
Hrajú: Aneta Krejčíková, Igor Orozovič, Adéla Gondíková, Veronika Khek Kubařová, Ondřej Pavelka, Saša Rašilov, Jan Dolanský, Vasil Fridrich a ďalší
Informačný servis