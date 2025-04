Neruda exkluzívne pre SITA: Štvrtý súboj nebude. Vémola a Végh ukončia v Prahe trilógiu, obom ide o veľa - VIDEO, FOTO

Overtime.show sú mini konferencie o športe a športovom marketingu, pričom na Slovensku ide o úplne nový formát. Založili ho Vladimír Janček a Pavol Krutý.

Cieľom je, aby potenciál, ktorý ukrýva športový marketing, objavili funkcionári a kľúčové osoby zo športového aj komerčného prostredia – so zámerom zlepšiť slovenské podmienky a sledovať trendy v tejto oblasti.

Má to za sebou už druhú kapitolu. Šou bola rozdelená na tri časti so štyrmi predstaviteľmi svojich podnikateľských nápadov spojených so športom.

Najprv mali priestor Vilém Franěk a Tomáš Hlaváč, ktorí predstavili svoj projekt Univerzitnú ligu ľadového hokeja v Česku.

Hovorili o jej rozvoji za posledných šesť rokov a ako dokážu vypredať veľké štadióny či vytvoriť veľkolepé predstavenie aj mimo hokejového zápolenia.

Na snímke Vilém Franěk (vľavo vpredu) a Tomáš Hlaváč (vpravo vpredu) počas prednášky v Overtime.show. Foto: SITA/Patrik Mindžák

Neskôr mal priestor Martin Gärtner zo známej spoločnosti predávajúcej potraviny.

Už dlhodobo spolupracujú so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH), kde okrem ľadovej plochy možno vidieť ich logo aj na dresoch, oblečení športovcov či trénerského štábu.

Témou bolo „Od nákupného košíka až po hokejový ľad“. Gärtner tiež predstavil vízie spoločnosti spojené s hokejom na najbližší svetový šampionát, ale aj na ďalšie roky.

Na snímke Martin Gärtner počas prednášky v Overtime.show. Foto: SITA/Patrik Mindžák

Posledným hosťom bol spoluzakladeteľ Oktagonu MMA Pavol Neruda. Vždy mal blízko k bojovým športom a chcel z toho urobiť fenomén, čo sa mu aj podarilo.

Dôležité sú príbehy športovcov a nie značky – to zopakoval počas svojej prednášky niekoľkokrát. Jeho projekt za rozrástol aj mimo československých hraníc.

Onedlho sa bude v Prahe konať Oktagon 72, kde sa môžu fanúšikovia tešiť aj na tretí a rozhodujúci súboj medzi Karlosom Vémolom a Attilom Véghom. O tom, ale aj o iných témach, porozprával exkluzívne pre agentúru SITA po svojej 20-minútovej reči.

Na snímke spoluzakladateľ Oktagonu Pavol Neruda. Foto: Overtime

Vzťah k MMA je dlhodobý

Pavol Neruda vyrastal na predmestí Petržalky. Už od mladosti mal vďaka trénovaniu boxu a ďalším aktivitám blízko k bojovým športom.

Spoluzaložil prvý Zväz MMA. Bojové športy si zamiloval a chcel, aby ich svet videl tak, ako ich vidí on sám.

Tento pohľad sa snažil ukázať aj iným, a preto napísal prvú knihu o MMA u nás.

Prišiel s nápadom reality šou Výzva MMA.

Spoločne s Ondřejom Novotným sa im to potom podarilo dostať do televízií, a tak vznikol v roku 2016 Oktagon. Informoval o tom web overtime.show.

„Bojové športy to je niečo, čo je v nás. V MMA nielenže musíte podať špičkový atletický výkon, ale ešte aj fyzicky s niekým bojujete. V ľuďoch to vyvoláva mimoriadnu zvedavosť a fascinuje nás to,“ začal s tým, že keď sa v klietke proti sebe postavia dvaja súperi, každý vie, čo sa bude následne diať.

Je ešte kam rásť

„Prišlo mi neuveriteľné, prečo niekto robí takýto šport. Zamiloval som si to. Nás s Ondrom vždy zaujímal príbeh. A preto sme sa na to pozreli inak ako všetci ostatní,“ priblížil ohľadom veľkolepého projektu Oktagon.

Najrýchlejšie rastúce odvetvie športovej zábavy sú podľa neho práve bojové športy, najmä v Česku a na Slovensku.

„Trend bude pokračovať, je ešte kam rásť.“

Kto ovládne trilógiu?

Neruda pre SITA potvrdil, že sa 14. júna v Prahe uskutoční tretí, a zároveň rozhodujúci súboj medzi bojovníkmi Karlosom Vémolom a Attilom Véghom.

Pôjde o Oktagon s poradovým číslom 72.

„Obaja sú veľké legendy, bude to boj o všetko. Veľa ľudí sa namotalo na Oktagon pri prvom „Zápase storočia“ v roku 2019 (prvý duel medzi spomínanými fightermi, pozn.). Teraz príde rozuzlenie – kto je teda lepší? Je to 1:1, obaja sú rovnako starí a zaujímaví. Ten, kto prehrá, navždy odíde z tejto trilógie ako ten horší. Ten, kto vyhrá, si odnesie všetku slávu. Už sa to nebude dať zvrátiť, štvrtý súboj nebude. Obom ide o veľa, aký odkaz zanechajú,“ priblížil na margo dlhoočakávaného ukončenia trilógie v klietke tejto nadmieru sledovanej dvojice.

Veľkolepé oslavy

V roku 2026 bude Oktagon oslavovať desiate výročie založenia.

Neruda prezradil, že túto udalosť chcú poctiť veľkolepo – plán je vypredať nemecký futbalový štadión.

Pri otázke, ktorý konkrétne, sa iba usmial a povedal, že to je prekvapenie. „Chceme tam prekonať svetový rekord v návštevnosti na MMA.“

Dokáže to iba pár vyvolených

„Športu sa treba venovať. Buduje charakter. Človeka urobí lepším, musí byť schopný vysporiadať sa s prehrami a ísť ďalej. Je to niečo, čo dnešná generácia veľmi potrebuje,“ uviedol ďalej.

Prečo však práve bojové športy? „Za mňa to je kráľovská disciplína. Tam však človek sám čelí ultimátnej výzve, či to dokáže. Väčšie nároky si už človek na seba ťažko môže dať. Je to fascinujúce. Iba pár vyvolených to dokáže. A niekto má v sebe taký hlad, že tam chce patriť,“ doplnil Neruda v exkluzívnom rozhovore pre agentúru SITA.

Na snímke Pavol Neruda (vpravo) na pódiu počas svojej prednášky o Oktagone MMA pred divákmi. Foto: SITA/Patrik Mindžák

Záver druhej časti mini konferencie s názvom Overtime show priniesol potlesk pre všetkých hostí. Diváci sa mohli s nimi porozprávať či klásť im otázky po ich prednáške.

Tretie pokračovanie bude až v septembri. Ešte sa nevie, akí hostia sa zúčastnia, no už teraz sa môžu priaznivci tešiť na ďalšie výnimočné príbehy, ako sa nevzdať a svoj sen premeniť na skutočnosť.