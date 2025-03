V športovom SITE: Mám pocit, že mnohí tunajší ľudia sú zaseknutí vo svojej negativite, tvrdí UFC bojovník Gustavo Lopez žijúci na Slovensku

Už vyše roka žije v Bratislave spolu so svojou rodinou. V rámci MMA scény dosiahol vo svojej doterajšej kariére významné úspechy vrátane prieniku do najprestížnejšej organizácie UFC, v ktorej nastúpil na štyri zápasy. Okrem toho získal dočasný opasok bantamovej váhy OKTAGON MMA. Reč je o Gustavovi Lopezovi zo Spojených štátov amerických, vzácnemu hosťovi najnovšieho vydania pravidelnej relácie V športovom SITE.

Začínal ako zápasník, mohol študovať na prestížnom Stanforde

„Nikdy som si nemyslel, že budem bojovník. Najprv som sa venoval zápaseniu a MMA fighterom som len pomáhal. Raz sa stalo, že jeden parťák vypadol tesne pred zápasom a oslovili ma, či by som do ringu nešiel namiesto neho. Povedal som, že áno. Bol som nervózny, ale rukavice som si nasadil. Súpera som zložil ľavým hákom za 7 sekúnd. Vtedy som pochopil, že sa mi to páči a predstavuje to niečo, čomu sa chcem venovať,“ povedal 35-ročný rodák z Washingtonu o svojich začiatkoch medzi profíkmi v ringu.

Aj napriek tomu, že mnohí ľudia si o MMA bojovníkoch myslia, že nie sú „najostrejšie ceruzky v peračníku“ o Gustavovi to vonkoncom neplatí. V istej etape svojho života mohol dokonca študovať na prestížnej Stanfordskej Univerzite v Kalifornii. „Áno dostal som tam štipendium, lenže v tom čase mi umrel otec a nechcel som nechať mamu osamote. Išiel som teda na miestnu komunitnú školu, na ktorej mi ale dobre platili, mal som plné štipendium. Potom som dostal ponuku ísť na Menlo Collage. Bola to jedna zo sesterských univerzít Stanfordu a tam som sa takisto mohol venovať môjmu športu, dokonca som zdolal aj chalana zo Stanfordu. Všetko sa deje z rôzneho dôvodu, tak som to brat vtedy i teraz,“ uviedol Gustavo, ktorý sa neskôr vydal do Las Vegas, kde pracoval na rozvoji svojej športovej cesty.

V UFC nastúpil aj proti aktuálnemu šampiónovi

Prienik do UFC organizácie je nepochybne najväčším doterajším úspechom Gustava Lopeza. V roku 2020 dokonca nastúpil na zápas proti súčasnej svetovej jednotke a aktuálnemu šampiónovi UFC Merabovi Dvališvilmu.

„Dozvedel som sa to krátko pred zápasom. Užil som si to, aj napriek tomu, že som ťahal za kratší koniec. Merab je super chlapík, vo Washingtone sme boli sparingpartneri. Sme v kontakte na sociálnych siatiach a úprimne sa teším, že jeho úspechu a z toho čo dosiahol,“ doplnil americký fighter, ktorý sa neskôr po príchode do Európy stal dočasným šampiónom najväčšej česko-slovenskej organizácie MMA Oktagon.

Lásku našiel v Európe

V Európe našiel okrem titulov dosiahnutých v ringu aj iný druh životného uspokojenia. „Spoznal som ju už za morom, ale definitívne sme sa dali dokopy až tu. Je to úžasná žena, ktorá priniesla do môjho života nový zmysel. Rástol som pri nej ako človek. Dala mi syna a ja som pochopil, že vyhrať zápas či titul je síce fajn pocit, ale vidieť usmievať sa vaše dieťa je oveľa krajšie. Všetky tituly majstra sveta by som vymenil za úsmev detí,“ povedal charizmatický Američan.

Niektorí Slováci sú podľa neho zaseknutí v negativite

„Myslím si, že žiť na Slovensku bola dobrá voľba. Máme tiež nehnuteľnosť aj v Amerike, takže vieme fungovať na oboch miestach. Otvorili sme tu wellness centum Body Station Studio, ktoré chceme budovať a pomáhať ľuďom, aby mali v poriadku telo i svoju myseľ. Mám rád Slovákov, ale mám pocit akoby boli mnohí zaseknutí vo svojej agresivite. K dobrému životu potrebujete aj správne mentálne nastavenie. Netreba mať myseľ plnú negatívnych vecí, pretože potom aj vaše telo priťahuje negatívne veci. V tomto chceme ľuďom pomáhať,“ povedal Gustavo.

A čo plány do budúcnosti? „Dvere v MMA svete nikde nie sú zatvorené. Vždy príde nové vzrušenie. Možno budem čoskoro bojovať. Premýšľal som aj nad boxom. Fight Night Challenge je možno tou vecou, na ktorú by som sa nechal nahovoriť. Už som absolvoval aj nejaké rozhovory s organizátormi. Mám tu veľa známych či už v Oktagone alebo PFL, takže niečo vymyslíme. Okrem toho mám v pláne ďalšie projekty súvisiace so zdieľaním mojich skúseností na rôznych seminároch a konferenciách,“ uzavrel bývalý UFC fighter Gustavo Lopez.

