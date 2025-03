Zabránil sexuálnemu zneužívaniu jeho syna. Súd napriek tomu poslal MMA bojovníka za mreže - VIDEO

Bývalý šampión UFC v ťažkej váhe Cain Velasquez bol odsúdený na päť rokov väzenia za pokus o vraždu.

Minulý rok sa k tomu priznal a aj k ďalším obvineniam zo streľby. Celý incident sa stal ešte v roku 2022, píše web bbc.com.

Američan strieľal na vozidlo, v ktorom sa nachádzali traja ľudia vrátane Harryho Goularteho. Zranil pritom ďalšieho muža v aute.

Goularte čelí obvineniam z trestného činu zneužívania detí, ku ktorému sa priznal. Mal obťažovať v tom čase štvorročného Velasquezovho syna. Všetko sa malo udiať v škôlke, ktorú prevádzkuje Goularteova rodina.

Bojovník naháňal obvineného v 18-kilometrovej automobilovej naháňačke, zatiaľ čo strieľal zo zbrane. Aj to bol dôvod, prečo k 1 283 dňom v domácom väzení dostal ďalších 542. Avšak už za mrežami.

„Nemôžeme brať zákon do vlastných rúk, viem, čo som urobil, a viem, že to bolo veľmi nebezpečné pre ďalších ľudí. Som ochotný urobiť všetko, čo musím, aby som to splatil,“ povedal v nedávnom rozhovore Velasquez.

JUST IN: Former UFC fighter Cain Velásquez sentenced to 5 years in prison for hunting down & firing at a man who allegedly mol*sted his 4-year-old son at daycare.

In 2022, Velásquez got in a high-speed, 11-mile chase with accused pedo Harry Goularte Jr. after finding out about… pic.twitter.com/BW8mWcCoq5

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 24, 2025