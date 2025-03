Český bojovník MMA lieta v problémoch, v kine udrel hendikepovaného chlapca. Športovec tvrdí, že sa iba bránil

Profesionálny MMA bojovník Martin Pipek sa dostal do nečakaných problémov. Polícia ho spolu s ďalšími dvomi osobami vyšetruje pre bitku v pražskom kine zo začiatku marca, pri ktorej mal byť zranený 18-ročný hendikepovaný mladík. Športovec sa bráni, že konal v sebaobrane.

„Bol to pokojný večer, kým neprišlo asi 12 členov tejto rodiny, ktorí začali fajčiť, hádzať popcorn a kričať. Upozornil som ich a pridalo sa aj niekoľko ľudí z nižších radov,“ povedal Pipek podľa webu sport.cz.

Ďalej uviedol, že mladík sa mu údajne začal vyhrážať zabitím. „Moja reakcia bola, že dostal facku a 12 až 15 ľudí, ktorí tam boli, postupne odišlo z kina,“ priblížil s tým, že chcel počkať na príchod polície.

Bol obeťou

Pipek, ktorý má za sebou dva profesionálne zápasy v organizácii Oktagon MMA, kde naposledy súťažil koncom roka 2022 a následne s ním organizácia rozviazala zmluvu, z celého incidentu obviňuje druhú stranu.

Tvrdil, že niekoľko minút po prvej hádke čelil útoku v početnej prevahe.

„Po desiatich až pätnástich minútach si zavolali posily a začali ma biť. Boli to údajne deti vo veku sedemnásť až osemnásť rokov. Začal som sa zrejme biť s jeho otcom a tínedžeri ma začali udierať do chrbta. Keby ste videli zábery z kina, vedeli by ste, že ja som bol tá obeť,“ bráni sa športovec.

Ospravedlnil sa

Výpovede sa však líšia. Napadnutý mladík údajne po facke spadol na zem a upadol do bezvedomia.

„Môj syn povedal, že sa nemohol biť, pretože je postihnutý. Pipekovi to bolo v tej chvíli jedno,“ prezradila matka mladíka.

„Ani som nevedel, koľko má ten chlapec rokov. Nevedel som, že je hendikepovaný. Zistil som to až potom. Myslím, že ma kontaktoval jeho otec a ja som mu poslal ospravedlňujúcu správu,“ avizoval bojovník.

Utiekol s priateľkou

Svoju verziu ponúkol aj muž, ktorý celý incident videl na vlastné oči.

„Do kina prišiel strýko toho mladíka a Pipek ho tiež napadol. Stále sa chlapcovi aj strýkovi vyhrážal smrťou a bodnutím nožom. Vyhrážal sa, kto je a aké to bude mať následky. Po oznámení, že na miesto príde polícia, ktorú privolala ochranka kina, zápasník aj s priateľkou utiekli.“

Po príchode mužov zákona a záchranárov sa zistilo, že pre žiadnu „obeť“ bitky nie je potrebný odvoz do nemocnice.

Použili slzný sprej

Napriek tomu napadnutého mladíka rodičia odviezli na ošetrenie, kde mu podľa lekárskych správ diagnostikovali otras mozgu. Pipek mal údajne natrhnuté ucho.

„Jeho otec vzal slzný sprej a nastriekal mi ho do očí,“ doplnil Pipek podľa spomínaného webu.

Vyšetrovanie celého incidentu sa ešte neskončilo. Polícia vyzvala ďalších prípadných svedkov, aby podali výpovede. Polícia vraj zatiaľ bojovníka nekontaktovala.