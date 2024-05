Nepálsky šerpa Kami Rita za krátky čas stanovil nový rekord, na Mount Everest vystúpil už tridsaťkrát

Nepálsky šerpa Kami Rita opäť zlepšil vlastné maximum v počte výstupov na najvyššiu horu planéty, za sebou má úspešný 30. výstup na Mount Everest vo výške takmer 8849 metrov nad morom.

Podarilo sa mu to v stredu ráno o 7.49 h miestneho času. Už 54-ročný veterán pokoril Everest druhýkrát v tejto sezóne, prvýkrát naň vystúpil v nedeľu 12. mája. Kami Rita je na ceste do nižších táborov, v aktuálnej sezóne sa už nepokúsi o ďalší výstup.

Pokoril aj ďalšie osemtisícovky

Kami Rita prvýkrát stál na najvyššej hore sveta už v roku 1994, pričom v rokoch 2009, 2010, 2013, 2023 aj 2024 sa mu to podarilo dokonca dvakrát. Zaujímavosťou je, že otec rekordéra bol jedným z prvých šerpov pri výstupoch na Everest.

Kami Rita má na svojom konte aj niekoľko ďalších osemtisícoviek – stál tiež na vrcholoch K2, Čo Oju, Manáslu či Lhoce. Vlani po dvoch výstupoch informoval, že s lezením neprestane. „Budem liezť, kým mi to telo dovolí,“ hovoril vlani koncom mája 2023.

O rekord v počte výstupov na najvyšší vrch sveta do vlaňajška súperil s krajanom Pasangom Dawom. Ten vlani stál na vrchole Everestu raz a celkovo má na svojom konte 27 úspešných výstupov.

Horolezci zvyčajne v koncom apríla vystúpia pod najvyšším vrcholom sveta do základného tábora a tam podstúpia aklimatizáciu na nadmorskú výšku, náročný terén a riedky vzduch. Až potom sa vydajú do vyšších polôh, to sa zvyčajne deje v prvej polovici mája.

Na Everest vystúpili aj dve Slovenky

Nepálske úrady pre tento rok vydali stovky povolení na výstup na Mount Everest pre zahraničných lezcov počas populárnej jarnej časti sezóny, súčasťou výprav je minimálne rovnaký počet domácich šerpov. Vrchol Everestu v tejto sezóne z nepálskej južnej strany pokorilo už viac ako 450 osôb.

V predchádzajúcich týždňoch najvyšší vrch planéty zdolali aj dve Slovenky. Lucia Janičová v nedeľu 12. mája stála na vrchole ako prvá slovenská žena v histórii, v utorok 21. mája zase Lenka Poláčková pokorila Everest ako prvá Slovenka bez pomoci prídavného kyslíka vo fľašiach.

Pod vrcholom Everestu našlo smrť už viac ako 330 osôb vrátane Slovákov. V roku 1984 to bol Jozef Psotka, o štyri roky neskôr Dušan Becík, Jaroslav Jaško, Peter Božík a Jozef Just, zatiaľ ostatným bol v roku 2017 Vladimír Štrba. V aktuálne sezóne zahynuli pod Everestom štyri osoby.

Vlani koncom mája uplynulo rovných 70 rokov od okamihu, keď Novozélanďan Edmund Hillary so Šerpom Tenzingom Norgayom ako prví vystúpili na vrchol Everestu.