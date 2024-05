Lenka Poláčková ako prvá Slovenka vystúpila na Mount Everest bez použitia prídavného kyslíka (foto)

Slovensko už má dve ženy, ktoré úspešne vystúpili na najvyššiu horu planéty. Lenke Poláčkovej sa podarilo pokoriť Mount Everest to v utorok 21. mája o 10.30 h miestneho času, teda v noci z pondelka na utorok SELČ. Dokázala to bez podpory prídavného kyslíka, čo v minulosti dokázalo len veľmi málo žien. Podľa webu sportnet.sme.sk je iba desiatou ženou, ktorá to dokázala.

Lenka Poláčková expedíciu na Everest absolvovala s manželom Janom, súčasťou tímu boli aj dvaja skúsení šerpovia. Skupinu teraz čaká pomalý zostup do základného tábora, ktorý by im mal trvať niekoľko dní.

Vyštudovala herectvo

Lenka Poláčková je vyštudovaná herečka. V minulosti sa venovala moderovaniu a účinkovala tiež v televíznych seriáloch. Pred približne desiatimi rokmi presedlala k športu. Okrem horolezectva sa venuje aj vytrvalostným ultrabežeckým pretekom. Na unikátny výstup na najvyššiu horu planéty sa pripravovala viac ako rok. Priamo v Himalájach sa aklimatizovala na prostredie a podmienky niekoľko týždňov.

Lenka Poláčková pokorila Mount Everest bez použitia kyslíka. Foto: www.facebook.com

Zaujímavosťou je, že iba pred deviatimi dňami pokorila Everest aj Lucia Janičová a stala sa prvou Slovenkou na vrchole hory s výškou takmer 8849 metrov. Tej to vyšlo s podporou prídavného kyslíka vo fľašiach. V minulosti sa dvakrát pokúšala o výstup na Mount Everest aj iná Slovenka Dina Štěrbová, začiatkom 90-tych rokov minulého storočia však nepochodila. Skúšala to z južnej aj severnej strany, neuspela však ani pri jednom z pokusov.

Slováci na Evereste

Prvými Slovákmi, ktorí dosiahli vrchol Mount Everestu, boli 15. októbra 1984 Zoltán Demján a Jozef Psotka, ktorý však cestou naspäť tragicky zahynul. O štyri roky neskôr to bol Jozef Just, ktorý však pri zostupe zostal nezvestný. V máji roku 1998, teda o dekádu neskôr, vystúpili na vrchol Peter Hámor, Vladimír Zboja a Vladimír Plulík. Do mája 2024 platilo, že posledným Slovákom, ktorý dosiahol vrchol bol Ján Čarnogurský mladší v roku 2011.

Pod vrcholom Everestu našlo smrť už viac ako 330 osôb vrátane Slovákov. V roku 1984 to bol Jozef Psotka, o štyri roky neskôr Dušan Becík, Jaroslav Jaško, Peter Božík a Jozef Just, zatiaľ ostatným bol v roku 2017 Vladimír Štrba.

Vlani koncom mája uplynulo rovných 70 rokov od okamihu, keď Novozélanďan Edmund Hillary so Šerpom Tenzingom Norgayom ako prví vystúpili na vrchol Everestu.