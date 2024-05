Hámor sa rozhodol ukončiť himalájsku expedíciu, prvovýstup mu prekazilo neustále sneženie

Tohtoročná himalájska expedícia slovenského horolezca Petra Hámora je na konci. Plánovaný prvovýstup na Kangbačen (7 902 metrov) doposiaľ neprelezenou južnou stenou mu nevyšiel.

Pre aktuálne podmienky v stene, množstvo ťažkého snehu a neustále každodenné sneženie sa spolu so svojimi dvoma spolulezcami rozhodol v prvovýstupe nepokračovať a expedíciu ukončiť. Informovala o tom na sociálnej sieti jeho manželka Mária Hámor.

Výstup bol plánovaný bez kyslíka

„Čaro alpského lezenia, pri ktorom ste sami a všetko si musíte odniesť. A o tom bola aj tohtoročná expedícia Petra, Nives a Romana,“ komentovala Hámor.

Spolu s popradským horolezcom chcel jeden z piatich vrcholov tretej najvyššej hory sveta, osemtisícovky Kančendžongy, zdolať taliansko-slovinský manželský pár Nives Meroi a Romano Benet.

„Výstup bol plánovaný bez kyslíka, nemali ho ani v základnom tábore na lekárske účely, bez fixných lán a bez výškových sprievodcov a nosičov,“ pripomenula manželka Hámora.

Postup sťažovalo množstvo snehu

Postup celej expedície však sťažovalo množstvo snehu, ktorý napadol.

„Každodenné sneženie s pár peknými dopoludniami neveštilo nič dobré. Aj napriek tomu sa Peter, Nives a Romano rozhodli v nedeľu vyraziť do steny. V nedeľu prespali pod stenou vo výške 5 650 metrov. V pondelok pokračovali v ťažkom snehu a dostali sa do výšky 6 100 metrov, kde prežili nie príliš príjemnú noc. Keďže sa počasie nezlepšovalo a ďalší postup by bol ešte nebezpečnejší, rozhodli sa zostúpiť naspäť do základného tábora,“ popísala manželovu cestu a jeho spolulezcov Hámor.

Práve taliansko-slovinská manželská dvojica sa už v minulosti do skalno-ľadovej bariéry odvážila vstúpiť, v roku 2019 sa dostala v stene do výšky 6 300 metrov.