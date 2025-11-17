Neopovážte sa dostať červenú kartu, dohováral Tuchel hráčom. Angličania bez straty „kvetinky“

Kapitán Harry Kane verí, že súčasný anglický tím je „najlepší, aký tu kedy bol“.
Albania England WCup Soccer
Tréner anglického tímu Thomas Tuchel tlieska počas zápasu K-skupiny kvalifikácie MS 2026 medzi Albánskom a Anglickom v Tirane v Albánsku v nedeľu 16. novembra 2025. Foto: SITA/AP
Albánsko Futbal Futbal z lokality Albánsko

Anglicko zakončilo svoju bezchybnú cestu kvalifikáciou o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Severnej Amerike nedeľňajším víťazstvom 2:0 v Albánsku. Mužstvo trénera Thomasa Tuchela sa stalo prvým európskym tímom, ktorý vyhral všetky kvalifikačné zápasy o MS bez inkasovaného gólu v kvalifikácii trvajúcej aspoň šesť zápasov.

Kapitán Harry Kane verí, že súčasný anglický tím je „najlepší, aký tu kedy bol“. Kane bol súčasťou anglických tímov, ktoré sa prebojovali do finále na ostatných dvoch európskych šampionátoch. „Myslím si, že keď sa pozriete na základnú jedenástku, na hráčov, ktorí prichádzajú z lavičky, pôjdeme do turnaja ako jeden z favoritov,“ vyhlásil najlepší strelec MS 2018.

Tréner Thomas Tuchel zdôraznil, že sa mu páčilo, akým spôsobom sa jeho mužstvo prezentovalo počas všetkých troch jesenných asociačných termínov. „Bolo mi potešením koučovať ich z lavičky,“ povedal nemecký tréner a na otázku, či už má svoju základnú zostavu pre šampionát, odvetil: „Ešte je pred nami niekoľko mesiacov. Zatiaľ sa neodvážim myslieť na základnú jedenástku.“

Keďže Anglicko pred záverečným stretnutím v Albánsku malo postup vo vrecku, Tuchel nabádal svojich hráčov, aby sa zbytočne nenechali vylúčiť a neriskovali dištanc na majstrovstvách sveta. „Povedal som hráčom: ‚Žiadne červené karty, prosím‘. Ani v prípade, že by sme mali zabrániť inkasovanému gólu v čistej šanci… Múdrejšie je nefaulovať,“ skonštatoval Tuchel.

