Neopekajte si. V bratislavských lesoch platí zákaz kladenia ohňov, aj vo vyznačených ohniskách

Z dôvodu vysokých teplôt a obdobia sucha platí od piatkového dňa až do odvolania zákaz kladenia ohňov na celom území Bratislavy, a to aj vo vyznačených ohniskách. Upozorňujú na to Mestské lesy v Bratislave (MLB) na základe vyhlásenia stavu zvýšeného rizika požiarov bratislavskými hasičmi.

„Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta môže na základe aktuálnych podmienok v lese vyhlásiť čas zvýšeného nebezpečenstva požiarov. V takom prípade platí zákaz kladenia ohňov aj na vyhradených miestach,“ vysvetľujú MLB na svojom webe. Zákaz sa spravidla vydáva pre celý kataster Bratislavy, teda platí aj v lesoch mimo lesoparku, napríklad na Devínskej Kobyle či v lužných lesoch.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Mestské lesy na toto rozhodnutie nemajú vplyv a sú povinné zákaz rešpektovať a v rámci možností aj kontrolovať. Zákaz kladenia ohňov môžu kontrolovať hasiči, mestská a štátna polícia a lesná stráž mestských lesov. Informácie o odvolaní zákazu zverejňujú MLB na svojom webe, prípadne na sociálnej sieti.