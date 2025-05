Neodohral ani minútu, no hrôzostrašnému zraneniu sa nevyhol. Fanúšik mu do hlavy hodil sedadlo - VIDEO

Do hry sa napokon nedostal, napriek tomu však opustil ihrisko s vážnym zranením.

Lekári museli ošetriť hráča hostí po skončení víkendového záverečného kola nadstavbovej časti škótskej futbalovej ligy medzi Dundee United a Aberdeenom.

Fanúšikovia hostí neboli s prehrou 1:2 spokojní. Jeden z nich hodil na ihrisko kus plastovej sedačky, ktorá zasiahla tvár Jacka MacKenzieho sediaceho na lavičke náhradníkov.

Potreboval ošetrenie

„Bol to nezmyselný čin, ktorý hráča vážne zranil a potreboval lekárske ošetrenie,“ potvrdil policajný veliteľ zápasu Ray Birnie podľa portálu sport.cz.

Dvadsaťštyriročný obranca Aberdeenu MacKenzie v posledných týždňoch neprežíval dobré obdobie. Vypadol zo základnej zostavy a veľa toho neodohral.

V poslednom zápase škótskej ligy ho tréner nechal sedieť na lavičke náhradníkov celý zápas.

🗣️ ‚It’s unacceptable – this can’t happen… A player doing his job‘ Aberdeen manager Jimmy Thelin reacts to Jack MacKenzie being left bloodied by a seat thrown by own fans.#BBCFootball pic.twitter.com/oET7Q049wL — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) May 17, 2025

Predbehli ich

„Hovoril som s ním, je v poriadku. Je to však naozaj nepríjemné zranenie. Je neprijateľné, že sa to stalo hráčovi, ktorý pre klub urobil tak veľa. To sa nemôže stávať,“ povedal švédsky kouč Aberdeenu Jimmy Thelin.

Priaznivci Dundee oslavovali na ihrisku víťazstvo a posun na štvrté miesto práve pred Aberdeen.

To domácim zabezpečilo kvalifikáciu do Európskej ligy a hosťom zostala iba tá Konferečná.

Hlúpe správanie

MacKenzie sa po dueli rozprával so svojimi spoluhráčmi. V tej chvíli jeho smerom priletel kus sedadla a zasiahol ho do hlavy. Po prvotnom ošetrení ho previezli do vnútornej časti štadióna. Následne mu lekári krvácajúcu ranu zašili niekoľkými stehmi.

„Je obrovským sklamaním, že jeden z najnapínavejších zápasov sezóny bol poznačený takýmto hlúpym správaním,“ vyjadril sa hovorca škótskej najvyššej súťaže.

„Keď vypátrame páchateľa, použijeme proti nemu tie najprísnejšie možné kroky, aké máme k dispozícii,“ uvádzalo sa vo vyhlásení klubu.

Aberdeen čaká ešte v sobotu 24. mája finále pohára proti Celticu.