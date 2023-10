Nenechajte sa pohltiť hnevom, vyzval Biden Izraelčanov a vyjadril svoj názor aj na dvojštátne riešenie konfliktu

Americký prezident Joe Biden v stredu počas návštevy izraelského Tel Avivu vyjadril ľútosť nad stratami životov počas útokov palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra v Izraeli aj obeťami útoku na nemocnicu v Pásme Gazy.

Zároveň však varoval Izraelčanov, že hoci môžu cítiť zúrivosť, nemali by sa tým nechať pohltiť. Vojnové rozhodnutia podľa neho nie sú „nikdy jasné ani ľahké,“ informuje spravodajský portál CNN.

Ľudia trpia

„Vždy to niečo stojí. Vyžaduje si to však premyslenosť. Vyžaduje si to kladenie veľmi ťažkých otázok. Vyžaduje si to jasné ciele a úprimné posúdenie toho, či cesta, na ktorej ste, tieto ciele dosiahne,“ vyjadril sa Biden.

Prezident Spojených štátov tiež prízvukoval, že „väčšina“ Palestínčanov nie je s Hamasom a hnutie ich nereprezentuje.

„Hamas využíva nevinných, nevinné rodiny v Gaze ako ľudské štíty, pričom svoje veliteľské centrá, zbrane a komunikačné tunely umiestňuje do obytných oblastí. Palestínsky ľud tiež veľmi trpí,“ dodal.

Dvojštátne riešenie

Biden počas svojho prejavu povedal aj to, že podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu.

„Svedomité národy, ako sú Spojené štáty a Izrael, sa neposudzujú len podľa príkladu moci. Meria nás sila nášho príkladu, a preto, nech je to akokoľvek ťažké, musíme naďalej usilovať o mier. Musíme sa naďalej usilovať o cestu, aby Izrael aj palestínsky ľud mohli žiť bezpečne a dôstojne a v mieri. Pre mňa to znamená dvojštátne riešenie,“ vyhlásil a dodal, že je potrebné pracovať na väčšej integrácii Izraela s jeho susedmi.