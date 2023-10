Izraelský nálet na nemocnicu zabil stovky ľudí, tvrdí ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy

Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy uviedlo, že izraelský nálet na nemocnicu v meste Gaza zabil stovky ľudí.

Nemocnica al-Ahlí bola plná zranených a ďalších Palestínčanov, ktorí tam hľadali útočisko. Podľa ministerstva o život prišlo najmenej 500 ľudí.

Ak by sa to potvrdilo, bol by to najsmrteľnejší izraelský nálet za päť vojen, ktoré Izrael viedol s Palestínčanmi od roku 2008.

Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari uviedol, že nemajú podrobnosti o úmrtiach v nemocnici. „Získame podrobnosti a budeme informovať verejnosť. Neviem povedať, či to bol izraelský letecký útok,“ vyjadril sa.

Niekoľko nemocníc v meste Gaza sa stalo útočiskami stoviek ľudí s nádejou, že budú ušetrení bombardovania po tom, čo Izrael nariadil všetkým obyvateľom mesta a okolitých oblastí evakuáciu do južného Pásma Gazy.