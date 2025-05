Nemecko zvažuje plány na 10-percentnú digitálnu daň pre internetových gigantov, ako sú Alphabet a Meta. Uviedol to v piatok vysokopostavený nemecký predstaviteľ. Oznámil to aj napriek riziku ďalšieho vyvolania obchodného napätia so Spojenými štátmi.

„Toto je otázka daňovej spravodlivosti,“ povedal pre noviny Die Welt parlamentný štátny tajomník na ministerstve digitálnych technológií Philip Amthor. „Najmä veľké digitálne korporácie sa šikovne zapájajú do daňových únikov“, zatiaľ čo s nemeckými podnikmi sa „zaobchádza bez milosti, všetko sa zdaňuje“.

Nemecký komisár pre médiá a kultúru Wolfram Weimer predtým uviedol, že vláda pripravuje návrh takejto digitálnej dane, ale najprv pozve na rokovania spoločnosť Google a ďalšie veľké technologické spoločnosti.