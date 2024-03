Nemecko zavedie počas ME vo futbale 2024 bezpečnostné kontroly na všetkých hraničných priechodoch

Nemecko zavedie počas futbalových majstrovstiev Európy bezpečnostné kontroly na všetkých hraničných priechodoch.

V utorok o tom informovala nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová v rozhovore pre denník Rheinische Post.

Ochrana pred rôznymi zločincami

„Chceme zabrániť príchodu zločincov zo zahraničia. Je to nevyhnutné na to, aby sme zabezpečili čo najlepší priebeh a ochranu tohto veľkého medzinárodného podujatia,“ vysvetlila členka nemeckej vlády Faeserová.

Príslušné orgány sa podľa nej zameriavajú na ochranu pred islamskými a inými extrémistami, chuligánmi a potenciálnymi zločincami, ktorí podnikajú kybernetické útoky na infraštruktúru.

Vyjadrenie nemeckej ministerky vnútra prišlo len pár dní po útoku na koncertnú sálu na predmestí Moskvy, ku ktorému sa prihlásila exptrémistická skupina Islamský štát.

Je to štandardná prax

Rozhodnutie o obnovení hraničných kontrol počas futbalového turnaja sa dlhodobo očakávalo. Počas veľkých športových podujatí a politických summitov ide o štandardnú prax pre krajiny v schengenskom priestore.

Nemecko už v dôsledku obáv z migrácie vykonáva kontroly na svojich východných a južných hraniciach s Poľskom, Českom, Rakúskom a Švajčiarskom.

ME 2024 vo futbale sa uskutočnia od 14. júna do 14. júla 2024. Na turnaj sa kvalifikovala aj slovenská futbalová reprezentácia a očakáva sa, že do Nemecka vycestujú aj tisíce Slovákov.