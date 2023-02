Čínska špionáž sa podľa Nemecka zintenzívni, ekonomická závislosť môže byť zneužitá na politické účely

Čína sa čoraz viac zameriava na politickú špionáž. Ako referuje ukrajinská verzia webu Deutsche Welle, povedal to šéf Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV) Thomas Haldenwang.

„Čína vyvíja rozsiahle aktivity v oblasti špionáže a ovplyvňovania. Musíme byť pripravení na to, že sa to v najbližších rokoch zintenzívni,“ povedal Haldenwang, ktorý varoval, že ekonomická závislosť od Číny by mohla byť zneužitá na politické účely.

„Čína sa riadi dlhodobou stratégiou na dosiahnutie svojich cieľov. Politické vedenie už využíva svoju ekonomickú silu, ktorá je aj výsledkom intenzívnych vzťahov s nemeckou a európskou ekonomikou, na realizáciu politických cieľov,“ poznamenal Haldenwang.