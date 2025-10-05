Nemecko sľúbilo podporu Trumpovmu plánu na ukončenie vojny v Pásme Gazy

Nemecký minister zahraničných vecí sa má v nedeľu stretnúť s katarským premiérom, aby rokovali o „okamžitom prepustení“ rukojemníkov, medzi ktorými sú aj nemeckí občania.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Foto: SITA/AP
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul povedal, že Nemecko sa „rozhodne zaviaže“ k realizácii mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Pásme Gazy. „Na rýchlu realizáciu amerického plánu je potrebná rýchla medzinárodná spolupráca,“ uviedol v nedeľu Wadephul. Dodal, že Berlín predloží „konkrétne ponuky“ ako „partner pre humanitárnu pomoc, stabilizáciu a obnovu“ Pásma Gazy.

Podľa Wadephula celý región potrebuje stabilizáciu „s trvalou zárukou bezpečnosti pre všetkých, s politickou perspektívou pre Palestínčanov a nakoniec s normalizáciou vzťahov medzi všetkými štátmi a Izraelom“.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyjadril nádej, že „v najbližších dňoch“ oznámi prepustenie všetkých rukojemníkov z Pásma Gazy. Netanjahuove vyjadrenia prišli po tom, ako palestínske militantné hnutie Hamas súhlasilo s niektorými časťami mierového plánu, ktorý americký prezident Donald Trump predstavil začiatkom tohto týždňa.

Wadephul sa má v nedeľu stretnúť s katarským premiérom, aby rokovali o „okamžitom prepustení“ rukojemníkov, medzi ktorými sú aj nemeckí štátni príslušníci.

