Nemecko reaguje na Trumpove hrozby: Nevyhrážajte sa, poďme sa rozprávať

Nemecký minister financií Lars Klingbeil v nedeľu vyzval na „vážne rokovania“ so Spojenými štátmi. Správa prichádza po tom, čo prezident Donald Trump pohrozil zavedením 50 % ciel na dovoz z Európskej únie. Ak by boli zavedené, dramaticky by sa zvýšilo súčasné základné clo Washingtonu vo výške 10 %.

Klingbeil pre nemecké noviny Bild povedal, že „nepotrebujeme žiadne ďalšie provokácie, ale seriózne rokovania“ a dodal, že o tejto záležitosti hovoril s americkým kolegom Scottom Bessentom.

Trump v piatok povedal, že „nehľadá dohodu“, a zopakoval svoj negatívny názor, že EÚ, ktorá bola vytvorená na spečatenie povojnového mieru v Európe „sa spojila, aby nás využila“. Klingbeil povedal, že „americké clá ohrozujú americkú ekonomiku rovnako ako nemeckú a európsku ekonomiku“.

Komisár pre európsky obchod Maroš Šefčovič reagoval na Trumpove komentáre slovami, že eú je „odhodlaná zabezpečiť dohodu, ktorá bude vyhovovať obom stranám“ a že obchodné vzťahy „musia byť riadené vzájomným rešpektom, nie hrozbami“.