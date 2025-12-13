Nemecko pošle skupinu vojakov do Poľska, obavy z ruských hrozieb narastajú

Nemecko oznámilo, že pošle skupinu vojakov do Poľska, aby pomohli s projektom posilnenia východnej hranice krajiny, kde narastajú obavy z hrozieb zo strany Ruska. Poľsko, silný podporovateľ Ukrajiny v jej boji proti Moskve, oznámilo v máji minulého roka plány na posilnenie dlhého úseku hranice, ktorý zahŕňa Bielorusko a ruskú Kaliningradskú oblasť.
Hlavnou úlohou nemeckých vojakov v Poľsku budú „inžinierske práce“, uviedol v piatok večer v Berlíne hovorca nemeckého ministerstva obrany. To môže zahŕňať „výstavbu opevnení, kopanie zákopov, kladenie ostnatého drôtu alebo stavbu tankových zábran“.
„Podpora poskytovaná nemeckými vojakmi v rámci tejto operácie je obmedzená na tieto inžinierske aktivity,“ dodal hovorca. Presný počet nasadených vojakov nešpecifikoval. Uviedol akurát, že pôjde o „stredne dvojciferné číslo“. Očakáva sa, že na projekte sa zúčastnia od druhého štvrťroka budúceho roka až do konca roka 2027.
Hovorca zdôraznil, že na nasadenie nie je potrebné schválenie parlamentu, pretože „vojaci nie sú vystavení bezprostrednému nebezpečenstvu vojenských konfliktov“. Okrem určitých výnimiek musí nemecký parlament schváliť nasadenie ozbrojených síl v zahraničí.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Poľsko dôsledne podporuje Kyjev a slúži ako tranzitná trasa pre zbrane dodávané západnými spojencami Ukrajiny. Poľsko tiež modernizovalo svoju armádu a zvýšilo výdavky na obranu. Nemecko je druhým najväčším dodávateľom vojenskej pomoci Ukrajine po Spojených štátoch a poslalo Kyjevu veľké množstvo vybavenia, od systémov protivzdušnej obrany po obrnené vozidlá.