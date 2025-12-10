Dočasnú ochranu v Únii malo v závere októbra celkovo 4,3 milióna obyvateľov Ukrajiny

Dočasnú ochranu v členských krajinách Európskej únie malo v závere októbra celkovo 4,3 milióna obyvateľov Ukrajiny, ktorí utiekli v dôsledku ruskej invázie. Z toho na Slovensku bolo 137 600 ukrajinských utečencov. Informoval o tom v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Najviac utečencov z Ukrajiny bolo v Nemecku, a to viac ako 1,229 milióna, čiže 28,6 percenta z celkového počtu. Nasledovalo Poľsko s 965 005 ukrajinskými utečencami, čo bolo 22,5 percenta celkového počtu, a Česká republika s 393 005 utečencami (9,1 %). V porovnaní so záverom septembra sa celkový počet utečencov z Ukrajiny v EÚ na konci októbra znížil o 6 170 (-0,1%).
V októbri vydali krajiny EÚ 74 175 nových rozhodnutí o poskytnutí dočasnej ochrany. Je to druhý najvyšší mesačný počet v tomto roku, pričom viac bolo vydaných len v septembri (79 525). Vysoký počet rozhodnutí súvisí s nariadením ukrajinskej vlády z konca augusta, ktoré umožnilo mužom vo veku od 18 do 22 rokov opúšťať krajinu.