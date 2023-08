Nemecko plánuje zmierniť pravidlá získania občianstva, krajina chce prilákať pracovníkov a pomôcť ekonomike

Nemecko plánuje zmierniť pravidlá týkajúce sa občianstva. Vláda v stredu schválila legislatívu, ktorá by mala posilniť integráciu prisťahovalcov a pomôcť ekonomike, ktorá zápasí s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov.

Súhlas dolnej komory parlamentu

Legislatíva prijatá kancelárom Olafom Scholzom a jeho ministrami si ešte vyžaduje súhlas dolnej komory parlamentu, kde má sociálne liberálna trojkoalícia pohodlnú väčšinu. Účinnosť by mohla nadobudnúť v januári.

Vláda plánuje umožniť ľuďom získať občianstvo po piatich rokoch v Nemecku alebo troch v prípade „mimoriadnych integračných úspechov“, a nie po súčasných ôsmich alebo šiestich rokoch.

14 percent populácie nemá nemecké občianstvo

Deti narodené v Nemecku by sa automaticky stali občanmi krajiny, ak by jeden z rodičov mal legálny pobyt päť rokov, v porovnaní so súčasnými ôsmimi rokmi.

Vláda tvrdí, že 14 % populácie, viac ako 12 miliónov z 84,4 milióna obyvateľov krajiny, nemá nemecké občianstvo a že asi 5,3 milióna z nich žije v Nemecku najmenej desať rokov. Tvrdí, že miera naturalizácie v Nemecku je hlboko pod priemerom Európskej únie.