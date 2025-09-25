Nemecko plánuje vynaložiť desiatky miliárd eur na obranu vo vesmíre

Nemecko do roku 2030 plánuje vynaložiť 35 miliárd eur na obranu vo vesmíre. Oznámil to vo štvrtok nemecký minister obrany Boris Pistorius, ktorý uviedol, že za týmto rozhodnutím stojí rastúca hrozba zo strany Ruska a Číny.
„Rusko a Čína v ostatných rokoch rýchlo rozšírili svoje kapacity na vedenie vojny vo vesmíre. Dokážu narušiť, rušiť, manipulovať alebo dokonca fyzicky zničiť satelity,“ povedal Pistorius. Šéf nemeckého rezortu obrany uviedol, že Nemecko vybuduje aj vojenské štruktúry, „ktoré nám umožnia účinne sa brániť a odrádzať potenciálnych protivníkov vo vesmíre“. Podľa jeho slov bude bezpečnostná architektúra krajiny vo vesmíre zahŕňať „odolný systém satelitných konštelácií, pozemných staníc, bezpečných štartovacích kapacít a súvisiacich služieb“, ako aj „kybernetickú ochranu všetkých vesmírnych systémov“.
Pistorius povedal, že „vesmír nám vo všeobecnosti ponúka množstvo príležitostí – od globálnej komunikácie cez pozorovanie Zeme a predpoveď počasia až po navigáciu“. Dodal, že čoraz viac krajín využíva vesmír „na neobmedzené rozširovanie svojho geopolitického vplyvu. Je to priestor, kde sú konflikty a hrozby veľmi reálne.“ Minister uviedol, že počas jeho prejavu „nad nami preletelo celkovo 39 čínskych a ruských prieskumných satelitov“, ktoré v reálnom čase prenášajú spozorované údaje.