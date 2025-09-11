Nemeckí vyšetrovatelia prehľadali kancelárie poslanca AfD, ktorého obvinili z prijímania úplatkov z Číny

Nemeckí vyšetrovatelia vo štvrtok prehľadali kancelárie krajne pravicového poslanca Maximiliána Kraha po tom, ako ho parlament zbavil imunity v súvislosti vyšetrovaním podozrenia z prijímania úplatkov z čínskych zdrojov.
Krah z protiimigračnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) obvinenia z prania špinavých peňazí a úplatkárstva odmietol ako „absurdné, vykonštruované a čisto politicky motivované“. Na sieti X označil prehľadanie svojich kancelárií za „pokus o zastrašovanie“.
Bývalý asistent krajne pravicového poslanca AfD čelí v Nemecku súdnemu procesu za špionáž pre Čínu
Vlani v apríli v Bruseli zatkli bývalého Krahovho asistenta v Európskom parlamente pre podozrenie zo špionáže pre Čínu. Prokurátori tvrdia, že nemecký štátny príslušník Jian Guo pracoval pre čínsku spravodajskú službu od roku 2002, a to aj počas práce v Krahovej bruselskej kancelárii.
Krah, ktorý minulý týždeň vypovedal počas súdneho procesu, poprel, že by o údajnej špionáži svojho asistenta vedel. Drážďanské štátne zastupiteľstvo však začiatkom tohto roka začalo vyšetrovanie proti Krahovi a požiadalo o zrušenie jeho imunity. Vo štvrtok uviedlo, že poslanca vyšetruje „pre obvinenia z prijímania úplatkov … a prania špinavých peňazí v súvislosti s platbami z Číny“.
Spravodajský týždenník Der Spiegel s odvolaním sa na vyšetrovací spis informoval, že politik AfD údajne len v rokoch 2019 až 2022 dostal od spoločností blízkych Guovi viac ako 50-tisíc eur.