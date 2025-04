Nemeckí konzervatívci dosiahli koaličnú dohodu so sociálnymi demokratmi

Líder nemeckých konzervatívcov Friedrich Merz v priebehu stredy predstaví koaličnú dohodu svojej strany so sociálnymi demokratmi, čím by sa pripravila cesta k skorému zostaveniu novej vlády. Merz, ktorého aliancia CDU/CSU vyhrala februárové voľby, dúfa, že v spojenectve so stredoľavými sociálnymi demokratmi (SPD) odchádzajúceho kancelára Olafa Scholza zostaví novú vládu tento mesiac alebo začiatkom mája.

Rýchle ukončenie koaličných rozhovorov, ktoré sa v Nemecku zvyčajne ťahajú mesiace, je výsledkom „mimoriadneho vonkajšieho tlaku“, povedal politológ Wolfgang Schröder z Kasselskej univerzity. „Tlak prichádza zo strany (amerického prezidenta) Trumpa, tlak prichádza z AfD, tlak prichádza z (Merzových) vlastných radov,“ povedal Schröder pre spravodajskú stanicu NTV.

Merz po víťazstve vo voľbách so ziskom 28,5 percenta hlasov prisľúbil tvrdý zásah proti imigrácii a kroky na vybudovanie dlhodobo podfinancovaných ozbrojených síl Nemecka a na oživenie jeho ekonomiky, ktorá sa dva roky po sebe zmenšovala.