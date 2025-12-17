Nemecká vláda schválila návrh zákona, ktorý umožní pravidelný lov vlkov

Nemecká vláda schválila v stredu návrh legislatívy, ktorá by umožnila pravidelný lov vlkov s cieľom regulovať ich populáciu v oblastiach s veľkými svorkami.
Rastúce straty v stádach hospodárskych zvierat spôsobené vlkmi vyvolali v posledných rokoch v Nemecku intenzívnu diskusiu, ktorá postavila farmárov proti zástancom ochrany prírody. Tí oslavovali návrat vlkov v niektorých častiach krajiny ako environmentálne víťazstvo.
„Návrat vlka do Nemecka a Európy je úspechom politiky ochrany druhov, ale jeho rastúce počty viedli aj ku konfliktom s chovateľmi hospodárskych zvierat a s časťami populácie,“ povedal hovorca vlády Stefan Kornelius krátko po tom, čo kabinet schválil návrh zákona.
Problémové vlky
Legislatíva by umožnila nemeckým regionálnym úradom vytvoriť plány ochrany, ktoré by umožnili pravidelné sezóny lovu vlka v oblastiach s vysokou hustotou populácie týchto zvierat a priaznivými podmienkami ochrany. Takzvané „problémové“ vlky, ktoré prekonajú ochranné ploty, by mohli byť v rámci plánu zlikvidované.
Začiatkom tohto roka Európska únia znížila štatút vlka z „prísne chránený“ na „chránený“ s odvolaním sa na stabilizáciu populácií vlkov v celej Európe. Podľa smernice EÚ o biotopoch môžu byť vlky zabíjané len za špecifických výnimočných okolností.
Vlka v minulosti vyhubili
Nemecký návrh zákona zachádza ešte ďalej a otvára dvere sezónam lovu vlka, pričom by potenciálne umožnil lov týchto zvierat aj mimo poľovníckej sezóny. Podľa ministerstva životného prostredia je v Nemecku v súčasnosti známych 209 vlčích svoriek, z ktorých každá pozostáva z približne piatich až desiatich zvierat.
Podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) bol vlk dravý v západnej Európe vrátane Nemecka vyhubený v polovici 19. storočia a prežil len vo východnej a južnej časti starého kontinentu.
Na Slovensku bolo v roku 2024 zaznamenaných 96 vlčích svoriek, pričom pre sezónu 2024/2025 bola stanovená lovná kvóta 74 jedincov.