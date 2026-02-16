Nemecká polícia našla mumifikované telo viac než 100-ročnej ženy, dcéra zrejme roky poberala jej dôchodok

Nemecká polícia objavila v dome v bavorskej obci Ruhmannsfelden mumifikované telo viac ako 100‑ročnej ženy, informoval v pondelok denník Bild. Žena, ktorá sa narodila v roku 1922, žila v spoločnej domácnosti so svojou 82‑ročnou dcérou.
Polícia má podozrenie, že dcéra telo roky ukrývala, aby mohla ďalej poberať matkin dôchodok vo výške približne 1 500 eur mesačne. Na prípad upozornil starosta obce, ktorý sa osem rokov každý rok pokúšal ženu navštíviť pri príležitosti jej narodenín, no dcéra ho vždy odmietla vpustiť alebo mu neotvorila.
V roku 2025 ho dcéra informovala, že matka zomrela pred dvoma rokmi v Česku, čo v ňom vyvolalo podozrenie, na základe ktorého sa obrátil na prokuratúru. Polícia objavila mumifikované telo začiatkom februára.
Pitvou sa nepodaril určiť presnú príčinu ani čas smrti, iba to, že nastala pred niekoľkými rokmi. Polícia vylúčila úmyselné zabitie, ale začala vyšetrovanie pre podozrenie z dôchodkového podvodu.