Lupiči prepadli čínskeho poslanca v jeho parížskom byte, odniesli si cennosti za milióny eur

Neznámi zlodeji v noci zo štvrtka na piatok prepadli čínskeho zákonodarcu v jeho byte v Paríži, keď spal, a odniesli si šperky a iné cennosti v hodnote niekoľkých miliónov eur. Informovala o tom parížska prokuratúra.
Priťažujúca okolnosť
K útoku došlo v prestížnom 16. obvode francúzskej metropoly. Polícia na mieste nenašla žiadne známky násilného vniknutia do bytu, uviedla parížska prokuratúra.
Čínsky poslanec bol podľa vyšetrovateľov „prepadnutý v spánku“ a nahlásil krádež viacerých kusov šperkov a luxusného tovaru. Úrady nevylučujú, že páchatelia mohli použiť kľúč, čo by mohlo predstavovať priťažujúcu okolnosť.
Vraj boli dvaja
Podľa policajného zdroja sa obeť zobudila po tom, čo začula hluk. Zlodeji ju následne udreli do hlavy a z miesta činu ušli. Podozriví si odniesli hodinky, brošne a ďalšie cennosti. Celková škoda sa odhaduje na šesť až sedem miliónov eur. Poslanec podľa polície uviedol, že na lúpeži sa podieľali dvaja páchatelia.