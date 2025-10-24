Nemecká ministerka hospodárstva a energetiky prišla na trojdňovú návštevu Ukrajiny

Nemecká ministerka hospodárstva a energetiky Katherina Reicheová v piatok začína návštevu Ukrajiny, aby rokoval o tom, ako môže Berlín posilniť obranu krajiny, ktorej energetická infraštruktúra čelí čoraz intenzívnejším ruským útokom.
„Rusko zintenzívnilo svoje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, čím vážne ohrozuje dodávky elektriny a tepla počas zimy. Chceme zistiť, ako môže Nemecko poskytnúť ešte konkrétnejšiu a účinnejšiu podporu,“ uviedla v stanovisku Reicheová.
Ministerka sa bude počas trojdňovej návštevy sústreďovať na údržbu a opravu energetickej infraštruktúry po ruských útokoch. Rokovania sa zároveň zamerajú aj na posilnenie obrannej spolupráce. Reicheová pochválila Ukrajinu ako „mimoriadne odolnú krajinu“ a povedal, že Nemecko sa môže z jej skúseností veľa naučiť.