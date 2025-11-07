Slafkovský sa prizeral gólovej prihrávke Nemca. New Jersey pretlačilo Montreal v predĺžení - VIDEO

Očakávaný slovenský súboj v NHL dvoch kamarátov Juraja Slafkovského a Šimona Nemca vyznel pre obrancu New Jersey.
V zápase najlepších dvoch tímov Východnej konferencie zvíťazilo New Jersey nad Montrealom 4:3 po predĺžení, ale z pohľadu slovenského fanúšika bola zaujímavá najmä situácia z 29. minúty.
Parádna prihrávka
Šimon Nemec asistoval pri góle Ondřeja Paláta na 2:1 pre Jersey spôsobom, ktorý stojí na pozretie. Mladý slovenský bek prihral spoza bránky zadovkou naslepo českému spoluhráčovi Palátovi, ktorý prekonal krajana Jakuba Dobeša.
Puk ešte jemne tečoval Jack Hughes, ktorému tiež zapísali asistenciu. Útočník Montrealu Juraj Slafkovský bol aktér celej situácie na ľade, ale gólu nezabránil.
Nemec odohral takmer 20 minút a okrem asistencie si pripísal aj plusový bod, jeden blok a menší trest za hákovanie. Slafkovský bol so štyrmi strelami na bránku najaktívnejší z celého tímu Canadiens, ale nepadlo mu to tam.
Obaja 8-bodoví
Zatiaľ čo Nemec zaznamenal ôsmu asistenciu v sezóne, Slafkovský nebodoval a prerušil sériu štyroch zápasov s gólom alebo asistenciou. Nemec dostihol Slafkovského na čele hodnotenia produktivity v novej sezóne NHL. Obaja majú na konte 8 bodov.
„Hrali sme dobre na to, aby sme zvíťazili. Nebolo to však dostatočne dobré z mojej strany, aby sme zvíťazili. Musím sa zlepšiť,“ sebakriticky zhodnotil brankár Montrealu Dobeš na webe NHL.
Ukázali charakter
Strelec vyrovnávajúceho gólu New Jersey na 3:3, švajčiarsky útočník Timo Meier, skonštatoval:
„Ukázali sme charakter. Je fajn, že sme v zápase, v ktorom súper viedol, našli cestu k víťazstvu, ale nie vždy sa to podarí. Preto si treba rozobrať, čo sme urobili dobre a čo zle.“