Nehodu medzi Kráľovským Chlmcom a Veľkými Kapušanmi neprežil vodič, nebol pripútaný bezpečnostným pásom (foto)

Nehodu medzi Kráľovským Chlmcom a Veľkými Kapušanmi neprežil vodič. Nehoda sa stala v utorok 6. februára popoludní. Vodič, ktorý viedol osobné motorové vozidlo zn. Seat Cordoba, z doposiaľ nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismernej časti vozovky, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim vozidlom zn. Škoda Fabia, ktoré jeho vodička viedla v smere od mesta Veľké Kapušany.

„Podľa informácií získaných na mieste dopravnej nehody vodič vozidla zn. Seat nebol pripútaný bezpečnostným pásom, vodička Škody Fabia bezpečnostný pás počas svojej jazdy použila,“ informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Auto skončilo v priekope

Auto značky Škoda Fabia po náraze odhodilo do priekopy, jeho vodičku previezli do nemocnice. Podľa lekárskej správy utrpela zranenia, ktoré si podľa predbežnej lekárskej správy vyžiadajú 14 dní liečenia a práceneschopnosti. Vodič druhého vozidla utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol.

Vodičku Škody Fabia tiež na mieste podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. U zosnulého bola nariadená súdna pitva, ktorá by mala ukázať, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.

Trestný čin usmrtenia a ublíženia na zdraví

Počas dokumentovania nehody polícia úsek na nevyhnutne potrebný čas uzavrela a dopravu riadili policajti.

„Po ukončení obhliadky miesta udalosti bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin ublíženia na zdraví. Čo bolo dôvodom, že vodič prešiel do protismeru a či sa tejto tragickej zrážke dalo zabrániť, je predmetom ďalšieho vyšetrovania michalovských dopravných policajtov,“ uzavrela Ivanová.

Po zrážke vozidlo zn. Škoda Fabia odhodilo do priekopy vedľa cesty. Foto: www.facebook.com