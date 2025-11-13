Nehoda vlaku pri Sabinove si vyžiadala jednu obeť, na priecestí sa zrazil s dodávkou

Na železničnom priecestí v smere od Sabinova na Pečovskú Novú Ves na vedľajšej ceste sa vo štvrtok krátko po 19.00 zrazil vlak s dodávkou. Ako na sociálnej sieti Facebook informuje polícia, 27-ročný vodič dodávky zraneniam na mieste podľahol.
Vlak REX 1956 smeroval z Košíc do Lipian. „Rušňovodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ priblížili polícia. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a cestujúcim z vlaku bola zabezpečená alternatívna doprava. „Presná príčina a miera zavinenia nehody budú predmetom vyšetrovania,“ uviedli muži zákona.
Polícia vyzývala vodičov, aby boli mimoriadne obozretní, trpezliví a aby rešpektovali jej pokyny policajtov, a to aj s ohľadom na skutočnosť, že predtým boli odstránené následky dopravnej nehody na úseku Lipany – Červenica pri Sabinove.