Nehoda autobusu luxemburskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov. Päť osôb skončilo v nemocnici

Všetci zranení už boli prepustení, zápas proti rovesníkom z Francúzska odložili na október 2026.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Autobus
Foto: FB, www.facebook.com
Francúzsko Futbal Futbal z lokality Francúzsko

Päť osôb skončilo v nemocnici po nehode autobusu luxemburskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov. Incident sa udial vo Francúzsku počas cesty luxemburských mladíkov na zápas kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie v roku 2027.

Všetci zranení už boli prepustení z nemocnice, informovala o tom Luxemburská futbalová federácia. Nehoda sa stala medzi mestami Lorient a Pontivy na západe Francúzska, keď vodičovi autobusu prišlo zle a vozidlo zišlo do priekopy.

Prezident Francúzskej futbalovej federácie Philippe Diallo vyjadril podporu zraneným a vodičovi autobusu a poprial im rýchle zotavenie.

Pôvodne plánovaný zápas na piatok bol preložený na 3. októbra 2026. Autobus s hráčmi sa po tréningu vracal zo štadióna do hotela.

Päťdesiattriročný vodič pracoval na tejto pozícii deväť rokov, nemal predchádzajúce dopravné nehody a jeho posledné lekárske prehliadky boli v poriadku.

Testy na alkohol a drogy boli negatívne a vozidlo prešlo technickou kontrolou v júli 2025.

Firmy a inštitúcie: UEFA Európska futbalová únia
Okruhy tém: ME vo futbale do 21 rokov
