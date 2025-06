Nedávno ho ľutovali, teraz hania. Tenisový búrlivák opäť neudržal nervy, skritizoval rozhodcu a komentátor zase jeho - VIDEO

Najhorúcejší deň v roku v Londýne priniesol kolaps tenistu Corentina Mouteta. Lenže nešlo o zdravotný problém, ale o výbuch jeho emócií. Počas zápasu nazval egyptského hlavného rozhodcu Adela Noura „bláznom“.

Prvé dva sety boli relatívne pokojné, zvládal to aj francúzsky športovec. No po prerušení stretnutia na začiatku rozhodujúceho tretieho dejstva strácal postupne nervy.

Vyvrcholilo to upozornením za pomalú hru a odpálením loptičky medzi divákov na turnaja v Queen’s Clube, píše web dailymail.co.uk.

Zabíja ho to

Pri podaní na udržanie sa v zápase za stavu 1:5 na gemy v tretej sade dostal tretie upozornenie, čo viedlo k tomu, že prvý servis už nemal k dispozícii, musel tak začínať rovno s druhým. „Pokračuj,“ ozvalo sa z publika, a keď sa Moutet sťažoval rozhodcovi Nourovi, iný fanúšik mu povedal, aby „držal hubu“.

Svoje si však vypočul aj arbiter: „Hovoriť o časových priestupkoch je tvoja jediná práca. Hovoríš mi to štyri podania za sebou, potom mi dáš trest a povieš, aby som na teba nehovoril. Čo je s tebou?“ pýtal sa ho.

„Každý deň behám tri hodiny a vy mi hovoríte, čo mám robiť. Desať sekúnd s tromi loptičkami v ruke. Čo mám robiť? Stáva sa to pri každom bode. Vysvetľujem vám to a vy mi dávate porušenie času bez toho, aby ste ma počúvali. Bože môj! Ten chlap je blázon. Zabíja ma. Zabíjaš ma každý deň,“ povedal Moutet hlavnému rozhodcovi.

K jeho počínaniu sa vyjadril aj komentátor BBC John Lloyd: „Stratil nervy. Ten chlap je blázon, nech sa pozrie do zrkadla!“

Na konci zápasu Moutet hodil raketu cez celý kurt a potom za ňou poslal aj svoju šiltovku.

Jeho súper Jacob Fearnley tak postúpil do prvého štvrťfinále v kariére na úrovni ATP 500.

„Som veľmi šťastný, že som vo svojom prvom štvrťfinále. Ešte lepšie je, že sa mi to podarilo tu v Spojenom kráľovstve. Je to pre mňa naozaj výnimočné. O týchto chvíľach som sníval už ako malý chlapec. Dokázať to tu pred týmto publikom a na tomto kurte je neuveriteľné. Snažil som sa držať svojho herného plánu a byť agresívny. V treťom sete sa mi to darilo lepšie a výsledok hovorí sám za seba,“ povedal 23-ročný Škót.

Tretí set vyhral 6:2 na gemy. O postup medzi najlepšiu štvoricu turnaja sa „pobije“ s Čechom Jiřím Lehečkom.

Ak by ho zdolal, v semifinále by sa mohol stretnúť s Jackom Draperom v čisto britskom dueli, prvom od čias, keď boli ešte obaja juniorskými priateľmi a rivalmi.

Na to však potrebujú obaja uspieť vo svojich zápasoch.