Pozri sa na mňa, ty malé prasa. Tenisový duel sa vyostril pri podaní rúk - VIDEO, FOTO

Po dueli prvého kola trávnatého turnaja v nemeckom Stuttgarte došlo k napätej situácii medzi Corentinom Moutetom a Fabiom Fogninim. Informoval o tom web express.co.uk.

V zápase došlo k zlomeniu rakety rýchlym úderom cez koleno a následne ju Talian aj znechutene odhodil.

Neskôr došlo aj k niekoľkým nevhodným slovám pri sieti, pričom sa proti sebe postavili dve azda najviac výbušné osoby na okruhu ATP.

Obaja hráči si pri sieti podali ruky, ale tento akt trval dlhšie ako zvyčajne.

Fognini neprerušil očný kontakt so svojím súperom. Počas niekoľkých napätých okamihov bolo počuť, ako Talian hovorí Moutetovi po francúzsky: „Pozri sa na mňa, ty malé prasa. Si s*áč!“

Mladší z dvojice však svojho soka nepočúval, podal ruku rozhodcovi a ignorujúc ho prešiel ďalej, aby mohol oslavovať s fanúšikmi.

Spicy handshake 🌶️@moutet99 wins the battle of the entertainers 6-4 6-7 6-3 vs Fognini 🍿#BOSSOPEN pic.twitter.com/75P18ZH0rW

— Tennis TV (@TennisTV) June 10, 2025