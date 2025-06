Djokovič: Mojím jediným cieľom sú olympijské hry v Los Angeles 2028

Srbský tenista Novak Djoković poprel špekulácie o blížiacom sa konci kariéry a vyhlásil, že jeho veľkým cieľom sú olympijské hry v Los Angeles v roku 2028.

„Jediné, na čo myslím a čo ma motivuje, sú olympijské hry v Los Angeles 2028,“ povedal Djokovič podľa webu denníka AS v rozhovore pre program „Failure of Champions“, kde bol hosťom spoločne s niekdajším chorvátskym futbalistom a momentálne trénerom Slavenom Biličom.

Hrať tenis ho stále baví

Djoković týmto reagoval na dohady, že tohtoročný Roland Garros mohol byť jeho posledný.

„Naďalej ma priťahuje láska a vášeň k športu. Milujem tenis a stále ma baví chytiť raketu do ruky. Dieťa vo mne, ktoré sa zamilovalo do tenisu, je stále tu, cítim to spojenie,“ povedal 38-ročný rodák z Belehradu.

„Ak by som nemal vášeň a chuť súťažiť, už by som nepokračoval. Ale stále ma baví vyjsť na kurt s raketou v ruke. Ten oheň vo mne naďalej horí.“