Nechcený Matovič mieša karty. Čo ukázal najnovší prieskum preferencií?

Čo ukázal najnovší prieskum preferencií politických strán a hnutí? Karty mieša Igor Matovič a súčasná koalícia by už nevznikla, pretože Slovenská národná strana (SNS) by z parlamentu vypadla a Smeru-SD s Hlasom-SD by „pribratie“ Republiky nedalo potrebnú väčšinu. Prieskum robila agentúra Focus pre portál 360-tka.sk a dáta zbierali v dňoch 12. až 19. mája na vzorke 1 000 respondentov.

Voľby by podľa výsledkov tohto prieskumu vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 20,9 percenta hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD s 19,1 percentami a za ním jeho koaličný partner Hlas-SD, ktorého by volili 10,6 percenta opýtaných. Prvá trojka je rovnaká ako pred mesiacom a aj získané percentá sa príliš nezmenili.

KDH kleslo na šiestu priečku

Na štvrtom mieste však už oproti aprílu k zmene prišlo a so 7,9 percentami ho tentokrát okupuje Republika a ešte o desatinu percenta menej má Matovičovo hnutie Slovensko.

Šieste je Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré bolo pred mesiacom o dve priečky vyššie, za mesiac si pohoršilo o 1,1 percenta. Do parlamentu by sa ako posledná dostala strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 6,8 percenta.

Zhodne po 4,6 percenta majú Aliancia a Demokrati, SNS je tesne pod štyrmi percentami a hnutie Sme rodina nad tromi.

Kto by mohol zostaviť vládu?

Ak by voľby dopadli, ako ukázal tento prieskum, Smer-SD by v parlamente získal 36 kresiel, Hlas-SD 20 a Republika 15. Spolu by tak mali iba 71 poslancov a táto vládna koalícia, ako už bolo v úvode spomenuté, by vzniknúť nemohla.

Naopak, súčasná opozícia by tesnú väčšinu dosiahla, ale Progresívne Slovensko, KDH a SaS by museli do „partie“ zobrať matovičovcov, keďže sú v súčasnosti druhým najsilnejším opozičným subjektom so 14 kreslami, progresívci by ich mali 39 a liberáli s kresťanskými demokratmi zhodne po 13 – spolu to teda dáva 79 kresiel v parlamente.

Hnutie Slovensko má oproti februáru o vyše dve percentá viac a na výsledky najnovšieho prieskumu už na sociálnej sieti Facebook reagoval aj samotný Matovič slovami, že ak sa PS zachová ako líder opozície a zoberie do koalície SaS a Demokratov, bude to ešte trochu lepšie. „Mafia urobí všetko proti prepadnutiu hlasov a Slovensko si nezaslúži ďalšie prepadnutie hlasov, ako naposledy tri percentá Demokratov, kvôli čomu vedel Fico zložiť vládu,“ uviedol s tým, že čert nespí a treba zobrať rozum do hrste.

Výsledky prieskumu agentúry Focus – vývoj preferencií