Nechcem tu Rusov, kričal americký priaznivec. Fanúšikom z Tatárska zakázali mávať vlajkami počas olympijskej súťaže

Politicky citlivý incident poznačil úvod piatkového behu na lyžiach mužov na 10 km na zimných olympijských hrách, keď bezpečnostná služba zasiahla proti skupine ruských fanúšikov.
Olympijské kruhy Foto: ilustračné, SITA/AP
Úvod piatkových mužských pretekov v behu na lyžiach na 10 kilometrov s intervalovým štartom na olympijskom lyžiarskom štadióne v talianskom Tesere sprevádzal napätý moment na hlavnej tribúne. Ako referuje web yle.fi, skupina približne 50 fanúšikov z ruskej Tatárskej republiky vyvolala rozruch po tom, čo rozvinula zeleno-bielo-červené vlajky svojho regiónu.

Fanúšikovia pricestovali do severného Talianska podporiť bežcov súťažiacich pod neutrálnym štatútom – Savelija Korosteleva a Dariju Nepriajevovú. Obaja reprezentujú Tatársko v rámci domácich ruských súťaží. Skupina podľa vlastných slov cestovala na podujatie dva až tri dni.

Proti prítomnosti ruskej skupiny sa ohradil priaznivec zo Spojených štátov, ktorý sa obrátil na dobrovoľníkov a usporiadateľov. „Nechcem tu vidieť Rusov,“ citovali jeho slová médiá. Po krátkej porade pristúpil člen bezpečnostnej služby k fanúšikom z Tatárska a po emotívnej výmene názorov im zakázal mávať vlajkami.

„To nie sú ruské vlajky!“ opakovali priaznivci viackrát, no vlajky museli z tribúny dočasne zmiznúť. Situácia bola podľa svedkov zjavne citlivá aj pre organizátorov, keďže usporiadatelia zároveň zakázali incident natáčať.

Napätie sa napokon podarilo upokojiť ešte pred štartom pretekov. Fanúšikovia z Tatárska si mohli ponechať transparenty s podobizňou Korosteleva, ktorý nastúpil na trať v rámci mužskej desiatky.

