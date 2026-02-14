Nechcem tu Rusov, kričal americký priaznivec. Fanúšikom z Tatárska zakázali mávať vlajkami počas olympijskej súťaže

Úvod piatkových mužských pretekov v behu na lyžiach na 10 kilometrov s intervalovým štartom na olympijskom lyžiarskom štadióne v talianskom Tesere sprevádzal napätý moment na hlavnej tribúne. Ako referuje web yle.fi, skupina približne 50 fanúšikov z ruskej Tatárskej republiky vyvolala rozruch po tom, čo rozvinula zeleno-bielo-červené vlajky svojho regiónu.
Fanúšikovia pricestovali do severného Talianska podporiť bežcov súťažiacich pod neutrálnym štatútom – Savelija Korosteleva a Dariju Nepriajevovú. Obaja reprezentujú Tatársko v rámci domácich ruských súťaží. Skupina podľa vlastných slov cestovala na podujatie dva až tri dni.
Proti prítomnosti ruskej skupiny sa ohradil priaznivec zo Spojených štátov, ktorý sa obrátil na dobrovoľníkov a usporiadateľov. „Nechcem tu vidieť Rusov,“ citovali jeho slová médiá. Po krátkej porade pristúpil člen bezpečnostnej služby k fanúšikom z Tatárska a po emotívnej výmene názorov im zakázal mávať vlajkami.
„To nie sú ruské vlajky!“ opakovali priaznivci viackrát, no vlajky museli z tribúny dočasne zmiznúť. Situácia bola podľa svedkov zjavne citlivá aj pre organizátorov, keďže usporiadatelia zároveň zakázali incident natáčať.
Napätie sa napokon podarilo upokojiť ešte pred štartom pretekov. Fanúšikovia z Tatárska si mohli ponechať transparenty s podobizňou Korosteleva, ktorý nastúpil na trať v rámci mužskej desiatky.